Il fait beau, les terrasses se remplissent, l’esprit vogue à la préparation des vacances d’été… Si ce n’est pas vraiment de saison, c’est pourtant dès maintenant que se décide la et les futures éditions du marché de Noël de Strasbourg, tout du moins ses axes d’évolution possibles. Une réorientation promise dès l’installation de la nouvelle municipalité écologiste qui souhaite redynamiser et optimiser cet événement important pour la ville. Réunis lors d’une conférence de presse ce mardi, la maire Jeanne Barseghian ainsi que l’élu en charge de l’événement Guillaume Libsig ont révélé l’analyse faite des 2.300 réponses, avis et suggestions recueillis lors de la mise en place d’une consultation publique sur l’évènement dès janvier.

Il en ressort un plébiscite pour Strasbourg Capitale de Noël. Près de 80 % d’entre eux ont en effet apprécié la manifestation, tout particulièrement les marchés, le sapin et les décorations. Mais aussi, pour 85 % des personnes interrogées, l’espacement et la disposition des chalets, leur positionnement dans certains quartiers et plus encore, à 92 %, la possibilité de faire un don en rendant son gobelet. Un plébiscite qui ne cache pas toutefois des « motifs de désintéressements » identifiés comme la perte de l’esprit de Noël, la qualité des produits vendus (pour 11 % des personnes), l’inaccessibilité du centre-ville (8 %) ou bien encore le manque de toilettes publiques (53 %).

Un jury citoyen

Autant de données qui vont servir de base de réflexion au jury citoyen et strasbourgeois, et c’est une grande nouveauté, qui va être mise en place prochainement jusqu’à février 2023. Ce jury, bénévole, sera constitué de 50 personnes volontaires choisies selon des critères représentatifs, d’après 12.000 personnes tirées au sort et inscrites sur listes électorales. Autant de lettres explicatives vont être envoyées ce mois-ci. Ce jury rencontrera les différents partenaires, décideurs et élus qui participent à l’élaboration du marché de Noël. L’occasion de découvrir aussi les coulisses de l’événement, de visiter d’autres marchés alsaciens afin de participer aux nouvelles orientations qui seront visibles lors de l’édition 2023.

Un nouveau mode de comptage des visiteurs

L’occasion ce mardi était aussi de présenter des chiffres de fréquentation affinés, car cela va définir les stratégies à venir. Bien que l’édition 2021 ait souffert de la vague Covid et d’une météo difficile, les visiteurs ont répondu présent malgré une baisse estimée de 20 % par rapport à 2019. Un bon résultat cependant car la baisse est nettement moins importante qu’ailleurs indique la ville. « Strasbourg est dans le top 5 des villes les plus résilientes », s’est félicité la maire Jeanne Barseghian. Mais il faut bien le reconnaître, comptabiliser le nombre de visiteurs venus spécialement pour l’occasion n’est pas chose facile et cela était jusqu’ici un peu fait à la louche. Un nombre estimé généralement à 2,5 millions pour chaque mois de décembre. Mais la ville bénéficie à présent d’outils de comptages et de tracés divers a annoncé Guillaume Libsig.

Objectif, obtenir des « estimations quantitatives mais surtout qualitatives pour identifier la typologie des visiteurs et développer au mieux l’offre qui correspond. » Et c’est avec surprise qu’une première et nouvelle estimation de 5,2 millions de visiteurs dans la Grande-Île qui est sortie du chapeau. Soit le double mais un chiffre tempéré tout de suite par l’élu : « Avec cette nouvelle méthodologie, on n’a pas forcément la capacité de savoir si ce sont des gens qui traversent, qui travaillent, qui vont à l’école, qui viennent au marché de Noël…. C’est pour ça que ces données vont être affinées au fil des années. C’est une année zéro et d’ici deux, voire trois ans, on aura un chiffre et une typologie exacte des visiteurs de Strasbourg Capitale de Noël. »

En 2021, sur ces 5,2 millions de visiteurs enregistrés, 43 % sont de l’eurométropole et 24 % de l’Alsace et de la région Grand-Est. Seuls 9 % de la région parisienne. Grosse surprise, la clientèle internationale ne représenterait que 1 % des visiteurs. Un chiffre déjà constaté en 2019. « Nous ne sommes pas dans une logique de tourisme de masse qui passe rapidement, on est dans ce potentiel de fidélisation, de gens qui viennent d’une année à l’autre. » Un compte de fidélité en somme…