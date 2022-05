Les premiers échafaudages viennent d’être installés. Dans quelques jours, semaines plutôt, des travaux d’envergure vont débuter à la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Leurs buts ? La restauration de la coupole de la croisée du transept.

Celle-ci couvre le chœur du monument et a été construite entre 1980 et 1200. « De conception encore romane, cet ouvrage monumental appartient, avec la crypte et l’abside, à la première phase de la reconstruction de l’église, qui a duré près de 300 ans jusqu’à son achèvement au XVe siècle », explique la Direction des affaires culturelles (Drac) du Grand-Est.

Une grue place du Château

Même si l’endroit est relativement préservé, « des désordres, conséquences des sinistres subis depuis la guerre de 1870 et de certaines restaurations inappropriées de la fin du XIXe siècle », ont été constatés.

A l’extérieur, via une grue qui sera installée place du Château, « l’enduit de ciment appliqué sur l’extrados en 1872-1873 » sera remplacé par une couverture de plomb. De même, « les grandes baies de la tour néoromane de la croisée, dite tour Klotz, aujourd’hui fermées de menuiseries » seront rouvertes, prévoit encore la Drac. A l’intérieur, la coupole va être nettoyée, ses maçonneries « purgées de sels […] puis un nouvel enduit de mortier à la chaux y sera appliqué ».

Au total, les travaux sont programmés pour vingt et un mois, soit jusqu’au début de l’année 2024. Leurs coûts ? Environ 1,7 million d’euros toutes taxes comprises.