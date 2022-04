Ce n’est pas un vaste hangar, ni une simple structure de plus dans un quartier Strasbourgeois en devenir. Non, le très attendu Parc des Expositions (PEX) de Strasbourg doit devenir un incontournable des futurs évènements à portée nationale, voire internationale, un lieu de référence pour l’organisation d’événements d’affaires comme les salons, foires, meetings, rencontres professionnelles et même de loisirs.

Telle est en tout cas l’intention annoncée de la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian et de la présidente de l’Eurométropole Pia Imbs présentes pour une première grande visite de chantier mardi. « La compétition dans laquelle nous évoluons est nationale, européenne, et internationale a également souligné Christophe Caillaud-Joos, directeur général de Strasbourg Events à qui est confiée la gestion du PEX. Il nous faut aujourd’hui cet équipement pour aller chercher, faire venir, faire découvrir notre territoire au plus grand nombre. »

Le chantier du PEX de Strasbourg le 05 avril 2022. - G. Varela / 20 Minutes

Ouverture le 2 septembre prochain

Le PEX sera livré en juin après près de 18 mois de travaux. Ce bâtiment de 20.000 m2 ouvrira ses portes au grand public pour la très attendue Foire européenne de Strasbourg prévue le 2 septembre prochain. En cas de besoin, le Pex pourra même compter sur le Palais de la musique et des congrès juste à côté, et atteindre les 23.000 m2 disponibles. Situé en ville, à l’arrière du Hilton, dans un secteur qui compte déjà de nombreuses "grosses" structures comme le Conseil régional, le théâtre du Maillon, le nouveau quartier Archipel 2 du quartier du Wacken… Il est également sur la ceinture verte de l’agglomération, en bordure immédiate du canal de l’Aar, facilement accessible et bien desservi par les transports en commun.

Le chantier du PEX de Strasbourg le 05 avril 2022. - G. Varela / 20 Minutes

Concrètement, la structure faite d’une charpente métallique, de grandes baies vitrées et de bois, s’insère parfaitement dans le paysage. Dès l’entrée, les volumes impressionnent. Une entrée, bercée de lumière naturelle avec une hauteur sous plafond vertigineuse, ce qui change radicalement de l’ancien parc des expos qui était tout son contraire. Le PEX strasbourgeois est tourné, à l’inverse de ce qui « se pratique habituellement, vers l’extérieur, souligne l’architecte de l’agence Kengo Kuma Matthieu Wotling.

Le chantier du PEX de Strasbourg le 05 avril 2022. - G. Varela / 20 Minutes

Cette vaste entrée permettra aisément aux futurs visiteurs de se repérer tout en restant « connectés à l’environnement extérieur et sobre, à la fois dans son langage architectural mais aussi dans son impact énergétique. » C’est d’ailleurs son faible impact environnemental qui est un des autres points forts de ce PEX. Le besoin en chauffage et en électricité sera réduit de moitié grâce à une isolation économe en énergie et l’utilisation de techniques de rafraîchissement par « géocooling » et ventilation naturelle, mais aussi grâce à un raccordement à la chaufferie de biomasse limitrophe.

La terrasse avec vue sur la cathédrale sur le chantier du PEX de Strasbourg le 05 avril 2022. - G. Varela / 20 Minutes

Près de 5.000 m2 de panneaux photovoltaïques seront également installés sur une partie de la gigantesque terrasse panoramique. L’énergie produite en excédent devrait même permettre d’alimenter les serres de l’Orangerie et du PMC. Et pour conclure ce projet, un an après sa livraison, un parking en étages adossé au bâtiment devrait voir le jour.