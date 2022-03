Un rayon de lumière qui passe dans un vitrail représentant Juda et vient frapper la tête du Christ sur la chaire avec une lueur verte… A chaque équinoxe d’automne et de printemps, ainsi que six jours après ces fameux 22 septembre et 20 mars, ce phénomène est visible dans la cathédrale de Strasbourg. Cela dure depuis 1972, lorsque le géomètre Maurice Rosart avait découvert ce « rayon vert ».

Mais cette rareté, qui attire de nombreux curieux, n’a pas eu lieu cette année. Pas à cause de la météo, radieuse en Alsace en ce moment, mais de travaux. Des vitraux de la verrière sud ont été rénovés et… la lumière ne passe plus à travers les nouveaux verres translucides et non plus transparents, relatent les Dernières Nouvelles D'Alsace. Mais il reste d’autres curiosités à venir contempler à Notre-Dame-de-Strasbourg…