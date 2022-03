La fin d’une ère, ou presque. A Strasbourg comme partout ailleurs en France, restaurateurs et cafetiers se préparent doucement mais sûrement à la fin des terrasses chauffées. L’une des mesures qui figurent dans la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, et qui avait déjà fait l’objet d’un report au 31 mars 2022.

Dans la capitale européenne, la municipalité EELV avait envisagé d’anticiper la décision du législateur, à l'image de la ville de Lyon. Avant de revoir son jugement, après une discussion avec Jacques Chomentowski, président délégué à la restauration et aux débits de boissons à l’UMIH du Bas-Rhin : « Au vu du contexte, j’ai contesté cela et la ville est allée dans notre sens. Il faut leur laisser ça. »

Peu d’alternatives

En attendant la date fatidique, certains professionnels du secteur strasbourgeois ont eux-mêmes pris les devants, soit en retirant purement et simplement les braseros et radiateurs à infrarouge, soit en diminuant leur portée. « Pour les nouveaux établissements, on les a invités à ne pas investir dans de tels dispositifs puisqu’ils allaient de toute façon être bientôt interdits », précise Christophe Weber, directeur de l’Umih 67.

Dans une région pas spécialement réputée pour la douceur de ses hivers, la fin des terrasses chauffées ressemble donc à une révolution culturelle. Et les alternatives pour réchauffer la clientèle se comptent sur les doigts d’une seule main. Au Meteor, située Grand-Rue, « on a des plaids si vraiment le client a froid », indique Lucas Thiriot, l’un des managers de l’établissement. Depuis son ouverture fin 2019, la brasserie avait déjà pris le parti de ne pas chauffer ses deux terrasses.

Autre solution : « On pourrait remettre des joues (ou tombants sur côté) », indique Jacques Chomentowski. « Le problème, c’est que c’est interdit à Strasbourg, parce que les ABF (Architecte des bâtiments de France) ne veulent pas en entendre parler. »

Le gérant du Cocolobo, situé place du Quartier-Blanc, plaide également pour « une augmentation de la capacité d’accueil des terrasses, dans la mesure du possible ». Tout en indiquant « comprendre » la position de la ville « soucieuse du voisinage » : « C’est un équilibre précaire, et en tant que responsable négociateur, il faut que je navigue entre ces deux paramètres. On discute en bonne intelligence avec la ville. »

« Autant être à l’intérieur, ou rester dehors et assumer ! »

Au final, « il n’y a pas de plan B », estime Katrina Kravtsova, manager du bar L’Artichaut et pas spécialement inquiète : « On ne s’attend pas du tout à une baisse du chiffre d’affaires. En hiver, la terrasse, ce n’est pas ce qui marche le plus, d’autant plus que la capacité est réduite. C’est vraiment à la détermination du client. »

Même constat au bistrot Le Galopin, où le responsable de salle Jérémie Lallemand estime que « ça ne va pas changer grand-chose » : « On utilise relativement peu les chauffages d’appoint, qu’on allume sur demande. Honnêtement, ça ne va pas être une perte parce que c’est énergivore. On ne va pas le regretter. »

Pour les clients, les retours sont plus contrastés. Attablées en terrasse au Mamaroux, Méline et Sanaa n’avaient pas encore connaissance de l’interdiction programmée des terrasses chauffées : « On est tristes que ça s’arrête. A Strasbourg, c’était dans la culture d’être en terrasse en hiver ! » Quelques mètres plus loin, Clémence, « une habituée des terrasses en hiver », pense le contraire : « C’est un luxe qui ne sert à rien. Autant être à l’intérieur, ou rester dehors et assumer ! » Ou comment se préparer à trinquer d’une autre façon.