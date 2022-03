C’est reparti pour une nouvelle saison à Europa Park. Ce jeudi matin lors d’une conférence de presse, la famille Mack présentait (entre autres) ce qui attendra les visiteurs du parc à thème. Outre de nouveaux restaurants, dont un unique au monde, hôtels ou toboggans en extérieur à Rulantica, partie aquatique du parc, c’est la nouvelle attraction du quartier Autrichien qui devrait séduire les visiteurs.

« Josefina et son voyage magique » propose une promenade familiale en bateau sur le thème Sissi impératrice, avec princesse en robe blanche, attractions sur le lac, à la découverte de jeux d’eau et jardin secret. Cette balade en bateau remplace celle des très appréciés radeaux de la jungle. Autre nouveauté, le spectacle de fontaines « Valse Viennoise » du fabricant alsacien Aquatique Show, avec des jets d’eau d’une hauteur de 40 mètres, un spectacle mêlant eau, lumière et musique.

Enfin, à bord de l’attraction « Alpenexpress Coastiality », les visiteurs pourront découvrir « Amber Blake, The Chase », l’aventure en réalité virtuelle de la bande dessinée « Amber Blake : Operation Dragonfly » créée par le top model belge Jade Lagardère. Celle-ci plongera les participants dans un thriller d’espionnage interactif de 30 minutes disponible à partir de cet été au sein de l’attraction VR indépendante Yullbe Pro.

Un nouveau quartier, la Croatie

Mais autant le dire tout de suite, même s’il semble que l’annonce ne devait pas se faire ce matin, il va y avoir du nouveau. Un nouveau grand huit va voir le jour. Si Roland Mack, le propriétaire du parc et son fils Michael, gérant associé, n’ont pas voulu trop dévoiler l’information « pour garder le suspense », il a tout de même été dit que cette nouvelle superattraction serait un grand huit, « évidemment » conçu et fabriqué par « la maison Mack » en Allemagne. Il sera « comparable au Silver Star » et « sera long ». Pour le reste, c’est encore top secret. L’image d’un wagon, qui peut comprendre jusqu’à une quinzaine de personnes, a toutefois été projetée un instant sur l’écran géant de la présentation.

Autre principale annonce, ce grand huit sera situé dans le tout nouveau quartier à thème du parc de loisir, la Croatie. Quartier situé en lieu et place de la parabole géante, du Dôme des rêves et du Vol d’Icare, à côté du quartier Russe, démonté ces derniers mois, levant ainsi le mystère de ce qui allait remplacer ce secteur un peu vieillissant du parc.

Rendez-vous est donné ce samedi 19 et dimanche 20 mars à Europa-Park qui, pour la première fois, s’offre un « week-end de pré-ouverture » alors que la saison officielle débutera le 26 mars.