Que va-t-il arriver à la Ceinture verte de Strasbourg qui fête ses 100 ans ?

Finalement, si tous les Strasbourgeois en ont entendu parlé, plus rares sont ceux qui peuvent dire exactement de quoi il s’agit. La Ceinture verte de Strasbourg, « on en parle beaucoup sans pouvoir préciser où elle est, c’est dans l’imaginaire des Strasbourgeois, mais ce n’est pas forcément "très vert". C’est vrai aussi que c’est difficile à identifier sur le terrain », reconnaît Suzanne Brolly, adjointe à la maire en charge de la ville résiliente. Mais une chose est certaine, ce poumon vert de Strasbourg fête ses 100 ans et de nombreux évènements sont prévus pour le célébrer.

La maire Jeanne Barseghian lors de la présentation du projet pour la ceinture verte de Strasbourg, le 16 mars 2022 - G. Varela / 20 Minutes

La ville a en effet pour projet de la valoriser, de « conforter cette ceinture bioclimatique pour faire face aux défis environnementaux, de renforcer une ceinture nourricière, mais aussi une ceinture de promenades, de loisirs et de patrimoine historique et naturel », assure Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg. La collectivité ambitionne même de l’étendre dans les années à venir, de 809 hectares actuellement à 1.400.

Protégée par la loi depuis 1922

Pour l’heure, il s’agit géographiquement, d’une « boucle » autour de Strasbourg, traversant 14 des 20 quartiers de la ville et longue de 17 kilomètres sur plus de 500 mètres de large. Elle comprend des promenades, des parcs et cité-jardin, des cours d’eau, mais également une bande de terrain qui, sur environ 7 km, longe le sud du Neudorf. Cette Ceinture verte qui s’est forgée autour de Strasbourg au fil du temps, a rempli, diverses fonctions : protection militaire, vivier nourricier, bouclier sanitaire, réserves foncières… C’est aujourd’hui un réservoir de biodiversité, protégé par la loi depuis 1922.

Un centenaire donc qui est surtout l’occasion pour la municipalité écologiste de proposer divers évènements et animations autour de la nature en ville, de l’urbanisme, des découvertes, du patrimoine, mais aussi de pousser à cette revalorisation.

La ceinture verte de Strasbourg. Le 16 mars 2022 - G. Varela / 20 Minutes

Un bouclier climatique

Après un travail de cartographie important, une réflexion est menée depuis l’automne 2020 par la collectivité, des associations et des institutionnels comme l’ADEUS, VNF, la CTS… avec pour objectif de la faire connaître du plus grand public, de la repenser et de protéger son avenir, notamment des tentations foncières. Car pour l’heure, 40 % de la Ceinture verte est rendue indisponible par l’artificialisation des sols, notamment par des parkings, du foncier.

la ceinture verte de Strasbourg, le 16 mars 2022 - G. Varela / 20 Minutes

L’idée est aussi de relier l’ensemble des parcs, des espaces verts, des aires de jeux, des promenades entre eux pour avoir un réseau facilement accessible depuis chaque quartier, de permettre d’en faire aisément le tour et formé ainsi un véritable bouclier climatique. Désimperméabilisation des sols, végétalisation, berges et voies d’eau, agriculture et jardinage urbains, aire de préservation, circuits pédestres, cyclables, la liste est longue.

Un travail de longue haleine qui a déjà commencé par la limitation et l’encadrement de projets de construction passés et futurs pour qu’ils soient « compatibles » avec la Ceinture verte. C’est d’ailleurs déjà le cas pour certains grands projets qui ont pu être « réorientés » comme Archipel 2 au Wacken, les Deux-Rives, le stade de la Meinau.