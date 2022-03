Les roulements, les boulons, les vérifications, c’est sa passion. Pendant les cours, les vacances, le soir, « il ne pense qu’à ça : comment innover, construire, assurer la maintenance… » A 16 ans, l'«ingénieux» Antoine Colin passe tout son temps depuis trois ans à monter, peaufiner, améliorer sa propre station de ski… dans le jardin de ses parents, à La Bresse dans les Vosges.

Une station un peu spéciale, miniature. Une maquette dont l’échelle des équipements est au 1/32e, soit 32 fois plus petit que la réalité. Son obsession ? Ce n’est pas de dévaler les pentes de ski même « si comme tous les gens de la montagne », il le pratique. Pour Antoine Colin, ce sont les téléphériques qui lui font monter l’adrénaline. « J’ai toujours été passionné par eux, leur mécanique, leur fonctionnement », confie le jeune homme. D’ailleurs, à l’avenir, il n’envisage pas autre chose que de devenir mécanicien téléphérique. Son rêve, son but ultime, c'est de travailler sur celui de l’aiguille du Midi à Chamonix. « C’est une remontée qui me fait rêver depuis tout petit, raconte-t-il. Sa situation à 3.800 m, c’est un téléphérique hors norme, sa machinerie, tout me fascine. »

Des stations de ski le conseillent

Et pour y arriver, il se donne les moyens de sa passion. Scolarisé en bac-pro maintenance industrielle, il veut enchaîner ensuite, diplôme en poche, avec un BTS électrotechnique en espérant pouvoir le faire en alternance… au téléphérique de l’aiguille du Midi. Rien qu’un projet ? « J’y ai déjà fait un stage, on en a déjà parlé ensemble, alors j’espère bien que mon projet va se concrétiser dans les années à venir. »

La station de ski miniature Les 3 Glaciers d'Antoine Colin à La Bresse. - Antoine Colin

Une véritable vocation dont le résultat est à la hauteur de son investissement. Sur les images qu’il partage sur sa page Facebook, qui compte près de 4.000 abonnés, ou sur Instagram avec ses 800 abonnés, sa station baptisée Les 3 Glaciers ne reçoit que des compliments et des encouragements. Photographiée ou filmée de jour, de nuit, au soleil levant, couchant, dans la tempête, et même parfois hors saison sous les canons à neige… Et les commentaires laissés ne trompent pas. « Toutes les pistes du domaine sont ouvertes aujourd’hui ? » « La neige est bonne ? » « Pas trop de monde pour ces vacances ? »

Le projet emballe. D’ailleurs, cela fait boule de neige et c’est en voyant ses productions sur les réseaux sociaux que de grandes sociétés comme la compagnie du Mont-Blanc ou la station de Val Thorens lui ont apporté des conseils techniques et du matériel. Comme une dameuse téléguidée offerte par Val Thorens, ou bien encore IDM, spécialisée dans les remontées mécaniques, qui lui a offert du «vrai» câble pour ses installations.

600 m2 de pistes et de remontées

«On a un grand terrain, un pré, et c’est là que j’ai construit ma station», confie Antoine. Chaque remontée mécanique fait entre 10 et 15 m de long. Le tout, entre les pistes, les remontées, la maquette s'étend sur environ 600 m2. Une véritable petite station, qu’il a entièrement construite, pièce par pièce, qu’il usine lui-même. Deux téléphériques, un télésiège, un funiculaire, un funitel, un téléski, un tapis roulant… Les 3 Glaciers, avec tous ses équipements, a de quoi faire pâlir de jalousie les petites stations de ski de la région.

Et du boulot, il n’en manque pas. Il consulte une check-list inspirée de celle de l’aiguille du Midi et « effectue des contrôles tous les matins ». « Je les fais souvent tourner, il y a donc de la maintenance : graisser les lignes, huiler les poulies, les câbles, changer les roulements, les bandages en caoutchouc », détaille le jeune homme.

Pour l’instant, la station Les 3 Glaciers n’est pas visible par le grand public, si ce n’est sur les réseaux sociaux. « Le terrain est trop petit et je n’ai pas forcément envie d’inviter du public chez moi, reconnaît Antoine Colin. Je fais juste des visites virtuelles, avec des images que je poste chaque jour. » Suffisant cependant pour avoir un autre regard sur les téléphériques, sans aller jusqu'à l'aigulle du Midi…