Ce jeudi 3 mars à midi, les cloches de la Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg sonneront pendant sept minutes, une minute pour chaque jour passé depuis le début du conflit. La ville de Strasbourg et l’Archevêché indiquent dans un communiqué s’associer à l’initiative de l’Association européenne des architectes de cathédrales et grandes églises d’Europe dont le site de Sainte Sophie à Kiev et dont la Fondation de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg font partie. Aussi, les ateliers des cathédrales d’Europe feront sonner leurs cloches en soutien au peuple ukrainien ce midi.

« Nous appelons à la paix »

Dans un extrait du communiqué de l’association européenne des architectes et des œuvres des cathédrales, ces derniers expliquent que « par cette sonnerie, nous faisons mémoire des morts de tous les pays impliqués. Par cette sonnerie, nous portons dans nos pensées tous ceux qui sont affectés par cette guerre. Par cette sonnerie, nous appelons à la paix, et nous exprimerons notre gratitude si les armes se taisent. »