Plus que deux heures exactement pour profiter encore des parcs et des cimetières de Strasbourg. Des vents forts, avec des rafales sont annoncés sur Strasbourg et dans tout le Bas-Rhin d'ailleurs, département qui vient d'être placé en vigilance jaune par Météo France, ce dimanche et demain. Aussi la municipalité a pris la décision, « par mesure de précaution » de fermer les grands parcs et des cimetières, ce dimanche, à partir de 16h30.

Sont concernés les six parcs de la ville, à savoir celui de Pourtalès, de l’Orangerie, des Contades, de Citadelle, de Schulmeister et d’Albert Schweitzer. Les neuf cimetières municipaux de Strasbourg seront également fermés ce dimanche à partir de 16 heures 30. « Leur réouverture dépendra, précise dans son communiqué la ville, de l’évolution des conditions météorologiques et fera l’objet d’une nouvelle information. »