C’est un large « oui » qui l’emporte. En décembre dernier, Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d’Alsace (CEA) avait lancé une consultation citoyenne autour de la question : « L’Alsace doit-elle sortir de la région Grand-Est ? ».

Trois mois plus tard et près de 169.000 votes (soit bien plus que les 100.000 participations espérées), le résultat a officiellement été annoncé au siège de la CEA à Colmar, ce lundi matin. Il est de 92,4 % pour le oui, largement favorable donc à la « recréation de la région Alsace », a déclaré le président de la CEA, Frédéric Bierry.

Pour autant, ce « oui » massif n’est que consultatif et va surtout servir à faire pression sur Paris. Mais vous, que vous soyez Alsacien ou non, trouvez-vous que ce résultat est une bonne chose pour l’Alsace, les départements voisins ? La région Grand-Est ? La France ?

