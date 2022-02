Les histoires d’amour, ça la passionne. Mais comme une photographe, c’est l’instant décisif, celui de la rencontre, celui qui « fait basculer toute une vie alors qu’on ne s’y attend pas » qu’elle aime découvrir dès qu’elle rencontre un couple. Amandine Maglott, une Strasbourgeoise presque trentenaire, graphiste, Instagrameuse, voit la vie en rose. Rose comme la couverture de son premier livre, BAM la rencontre, tout nouvellement paru aux éditions Maison Hachette pratique. Un livre qui rassemble 200 témoignages choisis et adaptés parmi le petit millier parvenu sur son compte Instagram aux 155.000 abonnés.

Amoureux d’histoires torrides, interdites, passez votre chemin. Bam la rencontre est avant tout un recueil d’histoires d’amour et d’amitiés racontées avec fraîcheur, douceur et bienveillance, comme les dessins de Romane Vix qui illustrent l’ouvrage. Des rencontres classées par thématiques aux énoncés poétiques, comme « celles qui nous amènent à destination », « celles qui arrivent au bon moment », ou bien encore « celles qui toquent à notre porte »…

A l’occasion de la Saint-Valentin, 20 Minutes lui a demandé de nous en présenter quatre, représentatives de ces instants qui font tout basculer. « C’est presque impossible de faire un choix, elles ont toutes un charme et leur magie » confie l’autrice qui a fini tout de même par se prêter à l’exercice.

Au moment où l’on s’y attend le moins

Parmi ces 200 rencontres, « j’aime celle dans un avion, d’une passagère et d’un pilote. Une rencontre dans le ciel entre Paris et Rio avec des retrouvailles sur terre » confie l’autrice. « Le lendemain, ils dégustaient ensemble une noix de coco sur la plage de Copacabana. On ne se dit pas qu’on va trouver l’amour en prenant l’avion, encore moins avec le pilote. C’est inattendu (rires). Un coup de foudre au milieu des nuages qui se transforme en une jolie histoire »

« Il y a aussi cette rencontre dans la rue. Il lui demande son chemin, elle le lui indique. Il prend la mauvaise direction et revient sur ses pas en lui adressant un sourire en coin. Un simple sourire qui dessine déjà leur futur avenir. Ils sont ensemble depuis maintenant dix ans » raconte encore Amandine Maglott. « Cette rencontre montre encore qu’une seconde, une décision, peut changer le cours de notre vie. Demandez plus souvent votre chemin, vous allez avoir des surprises ! »

Des rencontres plus sauvages aussi. Les rencontres qui naissent lors d’une soirée, « comme celle de Juliette et de Jean, devant un buffet. Il l’aborde en lui disant qu’elle mâche ses chips hyper forts. Une gentille bataille de chips se déclare et elle lui en écrase une poignée sur le visage. Ils s’embrassent et se disent oui un an plus tard. L’innocence des débuts devient l’évidence de leur histoire. »

Ou bien encore en ligne, « comme cette rencontre sur Tinder. Quand Jean et Fanny se retrouvent à leur premier rendez-vous, ça matche ! Mais un voyage de quatre mois, prévu de longue date à la Réunion, les sépare juste après leur première rencontre. Ils s’attendent puis se retrouvent autour d’une tarte flambée, la première d’une longue lignée. Leur histoire dure depuis quatre ans. » Une belle histoire…