Petit vent d’inquiétude parmi les étudiants de la plus grande cité universitaire de Strasbourg, la cité Paul-Appell. Des travaux de rénovation prévus de longue date dans trois bâtiments, plongent certains d’entre eux dans l’incertitude. Des travaux pourtant nécessaires, tant ces bâtiments sont vétustes, et qui passe forcément par un déménagement de ses locataires.

Ces derniers s’interrogent d’ailleurs sur les réseaux sociaux, angoissés pour certains à l’idée d’avoir à s’installer loin de leur université ou pire encore, sans trop savoir où ils pourront dormir. « On nous a envoyé une sorte de questionnaire, mais depuis, plus rien. Ce n’est pas très clair » explique entre autres, Kenala, étudiante en troisième année d’informatique et pour qui « tout ça, tombe au pire moment » avec l’arrivée des examens. « Je suis allée me renseigner, mais je n’ai toujours pas d’info. » Des courriers sont pourtant en cours. « Du temps sera donné aux étudiants pour se retourner, assure le Crous qui gère la cité Paul-Appell.

Une cité universitaire qui compte exactement 1.365 logements et s’élèvera à plus de 1.400 après la rénovation commencée en 2019 et qui s’étalera jusqu’en 2024. Le tout pour un joli montant de 55 millions d’euros d’investissement.

Jeu de chaises musicales

Jusqu’ici, le Crous arrive à jongler avec les départs et les arrivées, souvent en cours d’année. Sorte de jeu de chaises musicales pour satisfaire tant bien que mal une demande, toujours plus grandissante. Problème, avec la crise sanitaire, l’augmentation des matériaux, le calendrier des travaux de la rénovation des bâtiments B et C et D reste imprécis. Conséquences, depuis des semaines, le Crous a choisi de ne pas faire déménager tout le monde en même temps, sans connaître les échéances des travaux, mais aussi le nombre de logements vacants dus aux bien souvent imprévisibles départs des étudiants. Le choix a donc été fait de les contacter étage par étage en commençant par le haut, afin de faire les choses dans l’ordre. D’où le petit vent de panique de ceux qui n’ont pas encore été informés et qui voient les autres locataires se préparer au départ ou déjà en train de déménager.

Selon la date de fin de bail

Une inquiétude plus grande encore pour ceux dont le bail prend fin au 31 mars. Car ces difficultés de calendriers mettent aussi en exergue la situation de chaque étudiant selon le type de bail qu’il a signé. Deux situations se dessinent. « Ceux qui ont signé un bail allant jusqu’au 31 août et ceux au 31 mars, souligne Sarah Boos, chargée de la communication du Crous Strasbourg. Pour ces derniers, ils ont été informés dès la signature du bail, en connaissance de cause, qu’ils auraient à quitter leur logement dès le 31 mars. Ils ont été à plusieurs fois informés afin qu’ils puissent se retourner, explique Sarah Boos. Mais pour ceux dont le bail s’arrête au 31 août, un logement de confort équivalent leur sera proposé. » Des étudiants en « ont été informés vendredi » assure encore le Crous.

Concrètement, le Bâtiment D représente environ 80 étudiants avec un bail au 31 mars, et donc sans solution, et 72 étudiants avec un bail au 31 août. Les déménagements auront lieu pour ces derniers, de « mi à fin avril, vers les autres bâtiments de la Cité Paul-Appell » promet le Crous, « lls bénéficieront tous d’une proposition de relogement sur une même prestation au même tarif », promet le Crous.

Des départs espérés en avril

Dans le bâtiment C, les 140 étudiants avec un bail au 31 août vont déménager vers le bâtiment B, juste à côté. Julia, carton en main, est une de ces chanceuses. Elle a reçu un courrier la semaine dernière et « très vite a pu récupérer les clés du B ». Problème, et cela l’étudiante en deuxième année de japonais ne le savait pas, celui-ci sera également concerné par les travaux, qui devraient débuter fin du printemps, début de l’été, et pendant tout l’été, indique Sarah Boos. Une annonce qui d’un coup gâche la joie de l’étudiante qui devra redéménager.

Une information que relativise Sarah Boos. « Etant donné qu’il y a toujours un départ massif d’étudiants au mois d’avril, nous aurons plus de visibilité sur le nombre d’étudiants qui devront être relogés à ce moment et les disponibilités dans le parc du Crous pour leur faire des propositions à Paul-Appell, Weiss et éventuellement la Robertsau si besoin. » « Aucun des étudiants avec un bail au 31 août ne sera à la rue, souligne le Crous. Ils seront prévenus plusieurs semaines avant leur relogement pour leur permettre de s’organiser. »

Reste que ceux qui n’ont pas trouvé de solution à partir de fin mars et dont le bail expire devront toujours trouver de quoi se reloger dans une ville où le marché des logements étudiants reste extrêmement tendu. Une situation qui devrait même encore être plus difficile à la rentrée : « On le sait d’avance, ajoute Sarah Boos, avec une offre qui sera d’autant plus réduite l’année prochaine que ces deux bâtiments qui vont être déménagés seront fermés pour travaux ainsi qu’à la cité universitaire de la Somme qui sera entièrement rénovée… Mais on est obligé d’en passer par là pour avoir des logements qui restent aux normes et les habitacles ont besoin d’un coup de neuf. »