L’opération Strasbourg mon amour peut-elle encore rimer avec toujours ?

Les histoires d’amour finissent-elles toujours mal ? Probablement non mais elles peuvent prendre des chemins différents à en juger ce qui est prévu pour l’édition 2022 Strasbourg Mon Amour. Annulée l’année dernière en raison de la crise sanitaire, l’opération est de retour mais dans une version réduite. L’annonce a bien été faite lundi lors du conseil municipal pendant lequel la subvention de 38.000 euros accordée à l’office de tourisme qui en est le promoteur a été votée.

Cette fois, dans la ville où l’amour durait 10 jours, l’évènement se tiendra sur cinq jours seulement, réduit de moitié comme le montant de la subvention. Une opération qui reste pourtant bien ancrée dans la vie des Strasbourgeois et des touristes mais qui « arrive pour cette dixième année à la fin d’un cycle » a expliqué Guillaume Libsig, adjoint à la maire en charge de l’animation urbaine et de la politique événementielle. Elu qui connaît bien la question pour avoir participé par le passé en tant qu’hôtelier, artiste et à présent comme élu. « Il s’agira d’une édition de transition a expliqué l’élu. Si la passion dure sept ans, un cycle événementiel dure trois ans. Nous sommes à la fin du troisième cycle, il est temps de le faire passer dans une nouvelle démarche, une nouvelle dynamique » assure l’élu.

Un format différent, mais le cœur bat toujours

L’opération, dont l’objectif réaffirme la ville est de « créer un rendez-vous et de générer des retombées économiques sur une période reconnue comme la plus faible en termes d’activité touristique », va donc réduire sa voilure. Expliquée par une situation sanitaire jugée encore fragile, mais aussi la « perte de ressource habituellement financée par les socioprofessionnels ». Il s’agira donc d’un format différent avec une trentaine d’évènements et une programmation qui « capitalisera tout sur un volet scénographique permettant de conserver la notoriété exceptionnelle acquise sur les réseaux sociaux » a expliqué la ville.

Concrètement, le fil rouge de l’évènement se prénomme « Les amoureux des bancs publics ». Pas de Magic Mirror sur la place Kléber, ni de programmation officielle, mais une « animation originale » qui sillonnera les plus romantiques et emblématiques endroits de la ville. Un banc XXL et une mise en scène symbolique permettront en effet aux amoureux de se faire photographier par un professionnel, différent chaque jour. Au total, une trentaine d’évènements, comme une initiation au modelage, des visites guidées, des rencontres, un concert, une marche conviviale… De quoi faire battre à nouveau le cœur de la ville dès ce 10 février.