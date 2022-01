Les agressions de sapeurs-pompiers se multiplient ces derniers temps en Alsace. En décembre, certains avaient ainsi été victimes de tirs de mortier. Pour le Nouvel An à Strasbourg, afin de l’éviter, certains équipages étaient accompagnés par les forces de l'ordre.

Mais pas samedi à Schiltigheim, où trois pompiers ont été insultés et frappés par… la personne qu’ils venaient secourir. Dans l’affaire, l’un des trois hommes a été légèrement blessé, écrit le Service d’incendie et de secours (Sdis) du Bas-Rhin. Une plainte a d’ores et déjà été déposée.