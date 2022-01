La voix est blanche, le timbre usé. Dans un rictus nerveux, le Dr Céline Renfer lance cette anecdote : « Malgré mes 35 ans et ma présence depuis plus de sept ans aux HUS (Hôpitaux universitaires de Strasbourg), je fais partie des anciens. Les autres sont partis, à cause de la charge et des conditions de travail. Des gens bien, qui ont jeté l’éponge… »

Médecin praticien aux urgences des HUS, elle est en première ligne pour voir son service, « la porte d’entrée de l’hôpital », subir de plein fouet la pénurie de moyens humains et financiers qui altère son fonctionnement : « On est contraint de publier des plannings avec des trous, car les effectifs médicaux sont insuffisants. Infirmières comme médecins, on est au bout du rouleau… »

« On sombre dans l’indignité la plus complète »

Son collègue, le Dr Luc Bilger, avance des chiffres édifiants : « Depuis le 1er décembre, nous avons comptabilisé 1.121 patients qui restent sur des brancards aux urgences par défaut de lits, soit une moyenne de 28 personnes par jour et par hôpitaux. »

Praticien hospitalier au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Hautepierre, il évoque le cas « de personnes jeunes, âgées de moins de 40 ans, que l’on est obligé de faire stagner aux urgences, alors que certains nécessitent une hospitalisation. » Une situation qui remonte selon lui « même avant le Covid » : « Certaines personnes restent parfois 48 heures sur un brancard, parce qu’il n’y a pas de place dans l’hôpital. On sombre dans l’indignité la plus complète. »

« Les gens ne trouvent plus de sens à travailler pour l’hôpital public »

Même constat pour le Dr Antoine Pons, anesthésiste réanimateur au Nouvel hôpital civil (NHC) : « On ne peut pas ouvrir tous les lits en réa par manque de personnel. Actuellement, avec cette nouvelle vague Delta-Omicron, il y a beaucoup de déprogrammations au bloc opératoire. Les plannings des opérations sont revus au jour le jour. On navigue à vue. »

Comme ses collègues, le spécialiste voit « les défections » s’accentuer : « L’effet boule de neige se poursuit, parce que les gens ne trouvent plus de sens à travailler pour l’hôpital public. »

« Clairement un choix de société »

Dans le viseur du Dr Bilger : le Ségur de la santé, consultation des acteurs du système de soin français qui s’est déroulée entre mai et juillet 2020, et qui est selon lui « un vaste enfumage » : « Les aides pour la santé se sont comptées en centaines de millions d’euros, alors que pour d’autres secteurs, ça se compte en milliards. Je veux bien qu’on nous dise qu’il n’y a plus d’argent, mais qu’on ne vienne pas nous demander l’impossible ! »

Emmanuel Andrès, président de la Commission médicale d’établissement (CME) des HUS, le reconnaît : « Actuellement, nous avons 200 lits fermés. On est au bout de ce que l’on peut faire. » Pour le professeur de médecine interne au CHU, dont le travail au sein de la CME se fait en lien étroit avec la direction des HUS, le sujet dépasse largement le cadre strasbourgeois : « J’attends que les candidats à l’élection présidentielle s’emparent du sujet, car c’est clairement un choix de société ; est-ce qu’il faut investir dans l’hôpital pour la santé de tous ? »

« Le futur, c’est le temps soignant »

Selon lui, cela passe par le renforcement de « l’attractivité » des métiers qui font l’objet d’un exode de plus en plus massif : « Le futur, c’est le temps soignant. Les gens sont épuisés parce qu’on a changé leur métier. Il faut qu’ils puissent faire ce pour quoi ils ont été formés ! »

Lancée à la mi-décembre par plusieurs médecins strasbourgeois pour « alerter sur la mort programmée de l’hôpital public », une minute de silence symbolique sera une nouvelle fois observée aux HUS ce vendredi. Une initiative à laquelle se joindra la maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian : « Personne ne peut rester sourd à la souffrance exprimée par le personnel hospitalier confronté à des conditions de travail devenues insupportables. »