Depuis le 27 décembre, l’Ehpad Abrapa de Koenigshoffen, à Strasbourg, s’est refermé sur lui-même. Depuis que plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés chez des résidents et des membres de l’équipe. Au dernier décompte, 50 personnes étaient positives au virus, « 27 résidents et 23 professionnels », dixit Pascale Martin, la directrice d’appui du pôle Ehpad à l’Abrapa.

A ce jour, « aucun cas grave n’est à déplorer », poursuit-elle auprès de 20 Minutes avant de saluer les efforts réalisés par le personnel non touché. « Certains ont fait des heures supplémentaires, on a eu des retours anticipés de congés, procédé à du redéploiement etc. La mobilisation a été forte. »

Depuis fin décembre donc, les visites sont désormais interdites dans l’établissement. Les 102 résidents doivent rester dans leur chambre, où ils prennent leur repas et n’ont plus accès aux animations en commun. Jusqu’à quand ? La responsable ne donne pas de date aujourd’hui. « Il va falloir un peu de temps, on ne peut pas prévoir. »