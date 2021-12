« On a l’impression qu’il y avait moins de monde dans les allées. Mais c’est peut-être parce que c’est plus aéré ! » Derrière le comptoir des Santons d’Alsace Delorme, situé place Broglie à proximité de l’opéra de Strasbourg, Perle Delorme a été une témoin privilégiée de cette édition du marché de Noël si particulière.

Pour autant, elle l’assure : « Nous avons des clients fidèles qui reviennent chaque année. Eh bien, nous avons vraiment de la chance parce qu’ils sont venus malgré le contexte ! » Si elle n’est pas encore en mesure de donner des chiffres définitifs sur le cru 2021, l’exposante estime que l’activité de l’entreprise familiale « a été à peu près comme d’habitude, pas mieux, pas pire ».

Un peu plus loin, Fabien Bertani affiche une mine satisfaite. Présent sur le marché de Noël « depuis 42 ans » pour les pains d’épices Fortwenger, le vendeur l’assure : « C’était une édition tout à fait concluante. La nouvelle organisation est super, notamment la plus grande distance entre les chalets. Pour les gens, c’était plus agréable, ils étaient plus à l’aise pour regarder et acheter. »

« On a sauvé les meubles »

Toujours sur la place Broglie, un vendeur dresse un constat plus mitigé : « C’était une année un peu plus difficile, il y avait quand même moins de touristes. Dans l’ensemble, on ne peut pas se plaindre, mais je ne pense pas que l’on fasse les chiffres de 2019 ou de 2018… » Il préfère retenir l’essentiel : « Nous, on est content d’être là ! D’ailleurs, les touristes allemands aussi, puisque les marchés sont fermés chez eux. »

Parmi les exposants en mesure de nous donner des données chiffrées, Sarah Angelier est catégorique. « Par rapport à 2019, les chiffres sont en baisse de 20 % », explique la jeune femme derrière le comptoir de la distillerie Meyer’s, place du Temple-Neuf. « Ça a commencé en flèche, et ça a baissé petit à petit. » Seule éclaircie, « le week-end du début des vacances scolaires. »

Et dans les hôtels ? « On a sauvé les meubles », souffle Véronique Siegel, présidente de la branche hôtellerie de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) de Strasbourg-Métropole. « Les week-ends étaient bien remplis, mais les annonces ministérielles successives ont provoqué quelques soubresauts en semaine. »

Un regard envieux vers Colmar et Kaysersberg

Pour autant, elle souhaite voir le positif. « Après décembre 2020, on est très content de cette année-là. » Véronique Siegel regrette toutefois la fermeture anticipée du marché. « D’habitude, il finissait le 31 décembre. Là, on voit la différence avec les marchés de Colmar et Kaysersberg [Haut-Rhin] qui continuent de travailler la semaine prochaine. Il y a un lien de cause à effet entre l’ouverture du marché et la fréquentation des hôtels. »

Michel Wagner, responsable du Syndicat professionnel des exposants du Christkindelsmärik de Strasbourg (Specs), veut voir le verre de vin chaud à moitié plein : « Tout a été fait par la nouvelle municipalité pour que ça fonctionne, et que ça fonctionne jusqu’au bout. Dans un contexte difficile, c’est une première réussie. »