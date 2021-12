Depuis ce vendredi à minuit, une nouvelle autoroute est ouverte aux véhicules autour de Strasbourg. Le Grand contournement ouest (GCO) a été officiellement mis en service ce 17 décembre.

Cette autoroute A355, longue de 24 km, doit permettre de réduire le trafic sur l'A35. C’est du moins ce qu’espèrent ses partisans et son constructeur-concessionnaire. Vinci, qui a investi 561 millions d’euros et aura la concession du tracé pour 54 ans, attend entre 22.000 et 34.000 véhicules par jour.

Les tarifs pour y circuler varieront en fonction de la tranche horaire et du tronçon emprunté. Pour les 24 kilomètres du GCO, il faudra compter entre 1,10 et 2,50 euros pour les véhicules de classe 1. Le péage le plus élevé concerne les véhicules de classe 4 (poids lourds et autocars à trois essieux) et sera de 8,30 euros.

Le GCO avait été inauguré samedi dernier, 11 décembre, par le Premier ministre Jean Castex.