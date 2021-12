Victimes, familles et élus ont commémoré ce samedi à Strasbourg, en présence du Premier ministre Jean Castex, l’attentat du marché de Noël qui avait fait 5 morts le 11 décembre 2018 et de nombreux blessés.

« Trois années ont passé, il nous faut beaucoup de force et de courage après l’attentat pour dépasser le traumatisme », a déclaré Martine Winterberger, blessée dans l’attentat, lisant un texte écrit collectivement par les victimes et leurs familles, en introduction de cette cérémonie fermée au public. « A l’opposé de la haine, nous avons choisi la vie, la paix, l’espoir, la fraternité et le partage. Il nous reste à trouver le chemin de la résilience afin de pouvoir un jour refermer » le traumatisme, a-t-elle ajouté.

Roses blanches

Le Premier ministre Jean Castex et la maire écologiste de Strasbourg, Jeanne Barseghian, ont ensuite déposé des roses blanches autour de la stèle commémorative érigée après l’attentat. Ils ont été imités par la ministre alsacienne Brigitte Klinkert et la préfète du Bas-Rhin Josiane Chevalier, ainsi que par les victimes blessées lors de l’attentat, présentes en nombre, et les membres de leurs familles.

La cérémonie s’est conclue par une minute de silence, sans prise de parole des élus ni du Premier ministre. « Il était important qu’il y ait cette cérémonie, en présence du Premier ministre, car l’attentat de Strasbourg n’a pas fait l’objet d’un hommage national, contrairement à ceux de Paris ou de Nice », a déclaré Mostafa Salhane, président de l’Association Victimes Attentats (AVA), qui avait été pris en otage par le terroriste.

Au total, 78 personnes sont considérées comme victimes de l’attentat de Strasbourg, incluant les proches des cinq personnes décédées, les victimes blessées et celles choquées.