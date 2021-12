Ce vendredi soir et demain matin, il risque d’y avoir quelques contrôles de police supplémentaires dans Strasbourg. Le Premier ministre Jean Castex se rend en effet dans l’Eurométropole strasbourgeoise en fin de journée où il rencontrera le personnel de l’hôpital civil de Strasbourg. Objectif annoncé, échanger avec les professionnels de santé sur l’avenir de l’hôpital et du déploiement du Ségur de la Santé. Il sera accompagné des ministres Brigitte Klinkert (Travail, emploi et insertion) et Brigitte Bourguignon (déléguée auprès du ministre de la Santé, en charge de l’autonomie).

Puis il se rendra aux alentours de 19 heures sur le marché de Noël pour y rencontrer les professionnels de la sécurité afin que lui soient présentés le dispositif de sécurité et les règles sanitaires mises en œuvre.

Samedi matin, Jean Castex assistera à la commémoration de l’attentat du marché de Noël du 11 décembre 2018 avant de se rendre à Ittenheim pour le geste inaugural du contournement ouest de Strasbourg, l'A355. Attention, celle-ci ne sera pas ouverte à la circulation avant le 17 décembre au plus tôt.