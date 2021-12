Voilà près de 20 ans que le futur tram nord de Strasbourg fait débat. Après une ultime concertation publique de trois mois et demi, l’Eurométropole a dévoilé il y a une semaine le choix du tracé retenu. Un tracé qui devrait être approuvé le 17 décembre lors de son conseil mais qui sera « encore discuté à cette occasion » souligne la présidente Pia Imbs. Alors satisfaits ? Interrogés, les internautes de 20 Minutes ont très vivement et longuement réagi, souvent d’une façon très étayée, preuve encore que le sujet reste sensible et clivant. Car il est majeur. « C’est un choix d’avenir qui devance les besoins futurs », s’était d’ailleurs félicitée Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg, le jour de l’annonce du tracé retenu.

Un choix d’avenir, certainement. Savoir lequel, c’est autre chose à en lire les contributions des internautes. Car une partie de la future ligne de tram passera selon cet arbitrage par l’avenue des Vosges. Un axe routier central, difficilement contournable, bordé de rues à sens unique ou en sens interdits et exiguës. Depuis l’annonce du tracé, une pétition en ligne d’habitants pour une « Neustadt apaisée » réclame son abandon au profit d’un passage sur les quais voisins. Une pétition qui réunit à ce jour déjà près de 1.200 signatures.

Une longue liste de griefs

Des contributions de lecteurs de 20 Minutes soulignent bien entendu « les bénéfices d’un transport en commun sur un axe aussi structurant pour l’ensemble du réseau de l’Eurométropole », qui permettrait de « se débarrasser enfin des voitures », de « rendre la vie des habitants plus apaisée et moins polluée » et « moins dangereuse ». Mais majoritaires sont les internautes qui témoignent de leur incompréhension, de leurs inquiétudes ou même de leur colère. « Incohérent », « du grand n’importe quoi », « totalement aberrant », « liberticide », « inacceptable », « choix dogmatique », « écologie punitive »… La liste est très longue. Et c’est bien entendu la portion strasbourgeoise du tram, avenue des Vosges, qui électrise les discussions. Même si la partie de ligne rue du Général de Gaulle à Schiltigheim inquiète par son étroitesse, ou tout simplement parce que le tram ne desservira pas le centre de Schiltigheim ou bien encore les communes des alentours où l’on préférerait parfois un développement et renforcement du réseau de bus, notamment à haut niveau de service.

Florence, une riveraine de l’avenue des Vosges assure ne pas pouvoir se passer de son véhicule pour aller travailler. Si elle a « choisi de vivre » dans ce quartier, c’est pour « la proximité de la gare, pouvoir aller à pied dans Strasbourg, l’accessibilité à l’autoroute (…) et craint « d’avoir à déménager si le fait de posséder un véhicule devient incompatible avec le fait d’y résider. » « Même si le transport en commun a beaucoup de vertus, il ne peut pas complètement remplacer la voiture, explique Daniel, un habitant de la place de Haguenau. En tant qu’artisan producteur, j’utilise la voiture pour livrer mes clients. Pour chercher la marchandise dans des locaux de stockage, j’utilise au quotidien l’avenue des Vosges. Le tram va me causer du tort à moi comme à beaucoup d’autres, car il ne répondra pas à nos besoins. »

Dans la ligne de mire aussi des internautes, la concertation menée par l’Eurométropole, dont le résultat n’a pas encore été présenté aux habitants ou la participation qui est déjà jugée « trop faible » pour être représentative. Voire « pipée à l’avance ». Un bilan qui doit « d’abord être présenté lors du conseil de l’Eurométropole, explique son vice président en charge des mobilités, Alain Jund qui précise que cela nécessite une analyse fine : « Il y a le point de vue des gens qui habitent juste à côté, les associations, le cadre financier, et ce que cela amène sur l’ensemble du réseau. »

« La spécificité du quartier »

Autre crainte (ou certitude), la suppression des places de stationnement, déjà un « casse-tête » dans le quartier. « Je n’ai pas envie de vivre dans un musée. Je veux pouvoir vivre, ne pas récupérer mon véhicule dans un silo à 2 km de mon domicile » explique Abraham. Des inégalités sociales aussi. « Aucun de mes voisins ainsi que moi-même n’avons les moyens de nous payer un parking et notre voiture nous est indispensable, explique Léa. C’est oublier la spécificité du quartier où les grandes familles recherchent les gros volumes et ont besoin de pouvoir déposer les enfants devant chez eux. Les conduire à des activités extrascolaires, faire des courses… » « Cela ne réduira pas le nombre de véhicules, prédit Bensimon, car les usagers sont des travailleurs extérieurs ou des parents qui ne peuvent pas toujours se déplacer à vélo et flâner dans les rues. » Et « cela ne concerne pas que les habitants de l’avenue des Vosges contrairement à ce qu’on nous dit, explique Adrien. C’est tout une partie de la ville qui va être mise à mal, même les Contades. Il n’y a pas de plan de circulation global. Nous allons perdre notre tranquillité, il y aura encore plus de pollution, de dangers. » Autant de griefs qui présagent d’un prochain conseil de l’Eurométropole houleux.