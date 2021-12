Dimanche agité, dans un quartier de Strasbourg ! Du matin jusqu’au soir très tard, les habitants de l’écoquartier Danube ont vécu au rythme d’un sanglier qui s’était égaré sous leurs fenêtres.

« Il était très calme. On nous a même raconté qu’il était là très tôt et que des enfants étaient passés à côté de lui sans souci », retrace à 20 Minutes Cindy Le Diberder. La vice-présidente de la SPA de la capitale alsacienne s’est rendue sur les lieux peu après 19 h, « quand notre standard s’est mis à exploser car on nous disait que des chasseurs voulaient l’abattre ».

Une version contestée par le lieutenant de louveterie Stéphane Reisser. « Il n’a jamais été question de lui tirer dessus, on ne peut pas faire n’importe quoi en milieu urbain », assure-t-il. « Mais ce qui est vrai, c’est qu’on avait un fusil au cas où l’animal chargerait. » Mais le sanglier n’a pas trop bougé. « Il est resté dans son petit bosquet, a même préparé son lit et s’est couché », raconte encore Cindy Le Diberder.

Cette relative immobilité a permis aux pompiers de Molsheim, équipés d’un fusil hypodermique de tenter de l’endormir via des fléchettes. Raté ! Deux tirs ont manqué la cible et les deux autres n’ont pas totalement couché l’animal. « A un moment, il était plus de 22 h 30, on s’est dit qu’il fallait y aller », reprend le lieutenant de louveterie, qui s’est donc jeté sur le sanglier « de 55 kg » avec deux collègues. Ficelé, il a ensuite pu être anesthésié par un vétérinaire sur place. Avant d’être transporté et relâché dans la forêt voisine du Neuhof.

Retour à l’envoyeur ? Stéphane Reisser se pose la question depuis hier soir. Le comportement du mammifère l’a interpellé. « Il n’avait pas peur de l’être humain, comme s’il y était habitué, ce n’est pas normal. Ce n’est qu’une hypothèse mais je me dis que quelqu’un du coin pourrait l’avoir élevé dans un jardin, je ne sais où… »