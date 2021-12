Suite à une réunion prévue entre la préfecture du Bas-Rhin et la ville de Strasbourg mardi soir, les autorités ont décidé de renforcer les règles sanitaires sur le marché de Noël de Strasbourg. Une décision prise au vu de la situation sanitaire qui continue de se dégrader dans le département. La préfecture souligne en effet que le taux d’incidence a, au 30 novembre, quasiment doublé en une semaine passant ainsi à 414 cas pour 100.000 habitants dans l’Eurométropole.

Pass sanitaire, horaires, contraventions

En conséquence, la préfecture « en accord avec la ville » a pris les mesures suivantes. Dès l’ouverture du marché de Noël ce vendredi 3 décembre au matin, le pass sanitaire sera demandé pour accéder sur les places Broglie et Kléber, les plus fréquentées.

Autre mesure phare, le marché de Noël fermera ses portes tous les soirs à 20 h alors que jusqu’ici il fermait à 21 h les vendredis et 22 h les samedis. Les commerçants vont être encore « responsabilisés avec un rappel permanent des règles sanitaires et mises en demeure avant fermeture en cas de non-respect. » Les contrôles conjoints de la police municipale et nationale vont être intensifiés et passer à des « verbalisations systématiques » des contrevenants préviennent les autorités.

Une zone de restauration sur le marché de Noël de Strasbourg le 30 novembre 2021 - G. Varela / 20 Minutes

En revanche les zones de restauration dont l’entrée est soumise à un pass sanitaire vont être augmentées et mieux identifiées. Il pourrait y avoir des ballons lumineux pour aider à les situer et des messages sonores réguliers seront émis. En attendant, le marché de Noël reste ouvert jusqu’au 26 décembre.