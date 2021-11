Premier week-end de marché de Noël, à Strasbourg et premier « bilan sanitaire » pour la préfecture du Bas-Rhin. Et la préfète, Josiane Chevalier, a été formelle, ce matin, lors d’un point presse sur la situation sanitaire dans le Grand-Est. La représentante de l’État et ses services ont constaté que les règles n’étaient « pas assez respectées », notamment en ce qui concerne les zones de restauration.

Zone de restauration et marché de Noël à Strasbourg le 29 novembre 2021 - G. Varela / 20 Minutes

Des chalets pourraient être fermés

En cause, certains visiteurs qui ne joueraient pas le jeu, mais aussi certains chalets qui laisseraient trop facilement les chalands boire un verre de vin chaud devant leur stand au lieu de leur indiquer la zone qui leur est réservée. Ces quelques chalets concernés devraient recevoir d’ailleurs, s’ils ne changent pas de cap, une lettre d’avertissement, voire ensuite de fermeture s’ils persistent.

La préfecture pointe aussi une information en plusieurs langues au public insuffisante et un manque de visibilité des zones de restauration. C’est pourquoi Josiane Chevalier va faire parvenir dès aujourd’hui à la mairie de Strasbourg, organisatrice, une demande pour remédier à ce problème et une première réunion sur le respect des gestes barrières contre le Covid-19 est prévue mardi.

Attention, après une période de pédagogie qui s’achève, la préfecture promet l’application des sanctions, soit une amende de 135 euros pour les visiteurs qui ne respectent pas les règles. En attendant, le marché est ouvert jusqu’au 26 décembre prochain. Normalement…