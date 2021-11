Effluves de vin chaud et de baguettes flambées, rues noires de monde… Pas de doute, le marché de Noël est de retour à Strasbourg ! Après l’annulation de l’édition 2020 à cause du Covid-19, exposants et municipalité espèrent un retour en masse des visiteurs pour cette 451e édition du « Christkindelsmärik », ou « marché de l’enfant Jésus ».

Dès 14 heures, les 300 chalets répartis sur 13 places du centre-ville ont ouvert leurs volets ce vendredi. Dans un contexte inédit. Masques de rigueur en extérieur sur l’ensemble de la Grande Île de Strasbourg, zones dédiées pour consommer boissons et nourriture en présentant un pass sanitaire… Toutes les précautions ont été prises pour éviter la propagation du virus.

« Ça donne de la gaieté ! »

La maire de Strasbourg, Jeanne Barseghian, a souligné « l’immense défi d’organiser cette édition 2021 » au moment de l’inauguration : « Le marché de Noël n’a eu de cesse d’évoluer et c’est important de montrer qu’il peut continuer de se réinventer. »

Son retour ravit déjà les visiteurs, à l’image de Xavier et de Marie-Noëlle, venus exprès de Belgique pour l’occasion : « On est contents, parce que ça donne de la gaieté et c’est l’esprit de Noël ! » Ils espèrent surtout que ça va durer le plus longtemps possible : « Il faut en profiter avant décembre, parce qu’avec la cinquième vague, ça a l’air quand même mal parti… » A Strasbourg, la magie de Noël, c’est aussi croire que le vin chaud a des vertus thérapeutiques !