C’est une histoire de passion, d’écologie et de design. Julien Bulvestre est un jeune designer salarié chez Rossmann. Grosse entreprise familiale spécialisée dans la production et la transformation de carton recyclé. Une entreprise située à La Vancelle, à une soixantaine de kilomètres au sud de Strasbourg. C’est justement au sein de son bureau d’études qu’il a, avec quatre autres designers, mené sur une année un projet de conception d’objets originaux en carton, bien loin de la production habituelle de l’entreprise. Dans un premier temps offerts par cette dernière en cadeaux de fin d’année aux clients et à ses salariés, elle s’est lancée dans cette production de niche pour la proposer au grand public. Avec la volonté de « continuer à innover tout en préservant l’environnement » . Escape game, luminaire, chaque année depuis quatre ans, fleurit un nouveau projet.

Sapin de Noël en carton de chez Rossmann-mobilier - Julien Bulvestre

Après un sapin de Noël, décliné en plusieurs couleurs, ils s’attaquent à présent à une cheminée, toujours en carton, toujours réutilisable. Car si l’idée qui sous-tend toute cette production est bien d’apporter un regard neuf « sur ce matériel souvent mal connoté » assure Julien Bulvestre, c’est aussi « imaginer autre chose » que du packaging.

Des créations respectueuses de la planète

« C’est une nouvelle fois prouver qu’à l’ère des nouvelles technologies, on peut concevoir des objets innovants, expressifs à partir d’une simple plaque en carton et surtout, sensibiliser les personnes à l’importance de la protection de l’environnement. » Si toutes leurs créations sont 100 % made in Alsace et favorise les circuits courts, elles sont en effet aussi respectueuses de la planète : « Nous utilisons du carton 100 % recyclable ainsi que des encres écologiques à base d’eau pour l’impression, précise le designer. Nos créations en carton ne nécessitent aucun outil ni accessoire pour le montage. Pas de colle, de cutters… »

Grâce à une méthode ingénieuse de pliage, les éléments en carton s’emboîtent les uns dans les autres. Et pour guider les utilisateurs, un mode d’emploi est imprimé à l’intérieur des coffrets. Des vidéos de montage sont également disponibles sur leur boutique en ligne.

Simplicité, look vintage, transportable, réutilisable, il ne faut toutefois pas se tromper : les productions sont le fruit « d’un long travail de recherche » soulignent les designers et un brevet européen a d’ailleurs été déposé par l’entreprise pour protéger le concept. C’est le cas également pour la cheminée, qui ne vit pour l’instant que sur les planches à dessins. D’une hauteur de 80 cm, profonde d’une trentaine de centimètres et large d’un petit mètre, elle reçoit des bûchettes en carton et des ampoules LED pour simuler le feu. « Véritable meuble », les designers expliquent devoir encore attendre pour lancer la production de la cheminée. Mais ils l’assurent, elle devrait être disponible très rapidement. Suffisamment vite pour accompagner le sapin de Noël.