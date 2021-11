Trouver un emploi depuis son canapé, sans se déplacer. Voilà, à peu près, la promesse du prochain salon virtuel « Jobs In ». Ce concept va être testé à Strasbourg, pour l’Alsace, la semaine prochaine. Précisément du mardi 16 au jeudi 18 novembre.

Le principe ? Les personnes à la recherche d’une offre pourront se connecter sur la plate-forme digitale et échanger avec les recruteurs. Les inscriptions sont déjà ouvertes, le seul prérequis étant la préparation d’un CV. « Ce sera simple, intuitif et il n’y aura pas besoin de télécharger quoi que ce soit », annonce le président de l’entreprise qui organise l’événement. Il annonce « déjà plus de 800 offres d’emploi disponibles » et en « attend près de 1.000, dont au moins 50 % de CDI ».

Plus de 150.000 personnes sans emploi en Alsace

Tous les secteurs seront concernés, surtout ceux en tension. « On peut les classer en six grandes familles : l’hôtellerie/restauration, le bâtiment, le transport, l’industrie, le sanitaire et social et enfin le commerce », détaille Claude Rouillon, le directeur territorial de Pôle emploi, satisfait de ce rendez-vous d’un nouveau genre. « Les personnes ont de plus en plus de mal à venir dans les institutions car ça les stresse. Les laisser dans un environnement favorable pourra les mettre dans de meilleures conditions. »

L’eurométropole de Strasbourg, la région Grand-Est, la collectivité européenne d’Alsace ou encore la chambre de commerce et d’industrie ont aussi été associées à ce « Jobs In » Strasbourg. Beaucoup pointent « le paradoxe » entre un nombre actuel élevé d’offres et un taux de chômage encore important.

Au 3e trimestre 2021, l’Alsace comptait un peu plus de 153.000 personnes sans emploi, dont 92.000 dans le Bas-Rhin.