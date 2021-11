Plus que trois grosses semaines à patienter. Le 26 novembre au soir, le marché de Noël de Strasbourg ouvrira ses portes pour un mois de festivités. L’édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire, le rendez-vous aux deux millions de visiteurs annuels est très attendu. Mais craint aussi, trois ans après les attentats du 11 décembre 2018 dans la capitale alsacienne.

Depuis, le dispositif de sécurité avait été largement renforcé, notamment avec la mise en place de check-points à chaque entrée du centre-ville, à certains horaires. Tout cela avait peu à peu irrité une majorité de Strasbourgeois, fouillés matin et soir.

Cette année, ces fameux contrôles systématiques n'auront plus lieu. A la place, les forces de l’ordre procéderont à des vérifications aléatoires à n’importe quel moment et endroit. Les objets volumineux, eux, feront toujours l’objet de fouilles systématiques. L’accès à la Grande île sera toujours filtré pour les véhicules et le stationnement interdit. Enfin, tous les arrêts de tram seront desservis, à l’exception de celui place Broglie.

Du côté sanitaire, le port du masque sera obligatoire mais pas la présentation du célèbre pass. « Le marché de Noël sera convivial et joyeux mais placé sous haute surveillance, sans entraver la vie quotidienne des habitants », s’est réjouie la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian.

Est-ce que toutes ces mesures vous rassurent ? Ou, au contraire, vous inquiètent ? Votre avis nous intéresse. Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.