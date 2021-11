De longues files d’attente aux check-points, des arrêts de tram du centre-ville non desservis et un ras-le-bol croissant des habitants… Tout ça, c’était le marché de Noël de Strasbourg des dernières éditions, dont celles post-attentat du 11 décembre 2018.

Après l’annulation de 2020, le rendez-vous aux deux millions de visiteurs annuels va voir son dispositif de sécurité évoluer. « On a cherché l’efficacité », a résumé la préfète du Bas-Rhin ce mercredi. Avant de détailler les nouvelles mesures de cet événement « sous très haute surveillance avec des moyens considérables ». La principale nouveauté concerne la fin des points de contrôle systématique à l’entrée de la Grande île.

« Nous voulions éviter les bouchons qui sont totalement contraires, en plus, à la sécurité sanitaire », a justifié Josiane Chevalier. La nouvelle devrait aussi réjouir une majorité de résidents, qui devaient en passer par ces fouilles matin et soir. Enfin, s’ils se présentaient aux fameux check-points entre 11 et 20 heures…

A la place, ils pourront être contrôlés à n’importe quel moment et n’importe où. Ce « quadrillage fin de l’hypercentre » est au cœur de la nouvelle stratégie de la préfecture et de la mairie. Sachant que les entrées de la Grande île seront toujours filtrées pour tous les véhicules, avec quatre points d’entrée et deux de sortie, et le stationnement encore interdit. Niveau transport en commun, le tram s’arrêtera de nouveau à tous les arrêts, à l’exception de celui place Broglie.

« Plus de 700 personnes toutes forces de sécurité confondues »

Au total, « plus de 700 personnes toutes forces de sécurité confondues seront mobilisées » pendant le « Christkindelsmärik », selon la préfète. Ces forces seront réparties entre policiers, militaires, démineurs, forces mobiles, maîtres-chiens, etc.. « Le but, c’est de créer de l’insécurité dans l’esprit des personnes qui auraient des idées malveillantes », a imagé le directeur départemental de la sécurité du Bas-Rhin Laurent Tarasco.

Sur le terrain, cela devrait donc se matérialiser par une forte présence en plein centre-ville, mais aussi en proximité immédiate. C’est là qu’auront lieu des fouilles systématiques de « tous les objets volumineux ». Une tâche confiée à des agents de sécurité privée. « Nous serons là en renfort s’il le faut », reprend Laurent Tarasco en répétant la volonté de « ne pas créer de point de rassemblement ».

Pas de pass sanitaire mais masque obligatoire

Car la sécurité sanitaire sera aussi au cœur des préoccupations. Les organisateurs l’ont dit et répété, aucun pass sanitaire ne sera exigé pour accéder aux festivités. Même si l’épidémie de Covid-19 venait à connaître un nouveau pic. « Nous avons prévu trois scenarii en fonction du taux d’incidence », a expliqué la maire Jeanne Barseghian. « S’il venait à passer les 200 cas pour 100.000 habitants, la principale différence serait la mise en place de food court, d’endroits où les personnes devraient présenter un pass pour manger, comme dans les restaurants. »

Vu la situation actuelle (environ 70 cas/100.000 habitants), seuls des « food corners » sont programmés. En clair, les visiteurs seront invités à s’éloigner de la foule pour consommer. « Il n’est pas du tout dans nos têtes d’annuler le marché de Noël. Le taux de vaccination est élevé dans le département, seule la tension hospitalière sera le juge de paix », a encore insisté Josiane Chevalier en appelant à la « responsabilité collective ». Le port du masque sera ainsi obligatoire.