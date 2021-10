Il arrive ! Le grand sapin de Noël à Strasbourg, qui sera installé place Kléber, a été prélevé lundi matin, dans une forêt de Meurthe-et-Moselle. Il sera livré dans la capitale alsacienne le 2 novembre et sera décoré jusqu’au grand jour, date de l’ouverture officielle du marché de Noël, le 26 novembre.

Boules bleues, figurines rappelant les jouets de notre enfance, chandeliers aux bougies éternelles, kilomètres de guirlandes électriques, des étoiles en or… Si le grand sapin émerveille les yeux des enfants et signe l’ouverture des festivités, sa décoration laisse parfois des visiteurs et certains Strasbourgeois un peu songeurs, quand d’autres voudraient même un sapin réutilisable en matériaux recyclés, sans décoration. Et vous ? Strasbourgeois, visiteurs, quelle décoration aimeriez-vous voir ? Et, soyons fous, qu’espéreriez-vous découvrir ou même rêver ? Racontez-nous !

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance !