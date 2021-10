C’est l’histoire d’un mail qui a tout changé. Ou presque. Jusqu’à l’été 2020, le groupe strasbourgeois Funkindustry ignorait tout de son succès hors d’ Alsace. Et puis… « On s’est fait contacter en août par un professeur de danse d’Osaka, au Japon, qui souhaitait utiliser un de nos morceaux », se souvient Nathan, le guitariste-chanteur du sextuor. « Je le remercie encore car sans lui, on ne serait rendu compte de rien ! »

De ce véritable phénomène autour de leur titre « Do It », devenu un classique des amateurs de « locking », un type de danse funk. « Ça ressemble un peu à du hip-hop et c’est très pratiqué en Asie », détaille François-Xavier, le claviériste de l’ensemble, encore surpris par cet écho inattendu et assez inexpliqué. « On sait que ce sont des influenceurs Instagram qui ont partagé leurs vidéos de locking sur notre morceau et que ça a pris comme ça. Après, on pense qu’ils sont tombés dessus en tapant sur une plate-forme de streaming "funk", c’est assez proche de Funkindustry. »

Un clip avec 65 danseurs sud-coréens et japonais

Depuis cette révélation, une idylle est née entre le groupe et cette partie du monde. Au point que le nouvel et deuxième album, éponyme au nom du sextuor et qui sort ce vendredi, intègre un featuring avec un rappeur japonais et un clip a été tourné avec… 65 danseurs sud-coréens et japonais.

Les Strasbourgeois auraient-ils voulu surfer sur la vague de ce succès inattendu ? « On n’a pas forcément adapté l’album au locking, tout simplement car il était déjà bien entamé quand on a su tout ça, précise « FX ». Mais c’est sûr que tout ça nous a ouvert d’autres perspectives et on a cherché à les intégrer. » Au point, aussi, de se lier à un manager sur place et d’y préparer une tournée « peut-être en mars-avril ».

La couverture du nouvel album de Funkindustry. - Sebastien Chevalier

D’ici-là, « Funkindustry » se sera déjà produit un peu partout en France, comme c’était encore le cas récemment au Festival international de musiques universitaires (Fimu) de Belfort. « On commence vraiment à s’intégrer dans les réseaux des Musiques actuelles, qui gèrent pas mal de salles », apprécie Nathan, lui qui a connu des années plus confidentielles au sein d’un groupe fondé « vers 2013 ».

« On se connaît du collège du Gymnase Jean-Sturm (à Strasbourg), où il y avait des ateliers musique », éclaire son acolyte de toujours, François-Xavier. « On était d’abord trois avec le frère de Nathan, Jean-Mathieu, qui a mon âge (27 ans) mais on est vite passé à six. A force d’aimer le funk et d’écouter Jamiroquai, Earth, Wind and Fire ou James Brown, on a monté un projet ensemble. » En huit ans, la formation a évolué au fil des départs et arrivées, sans oublier de se professionnaliser aussi. Aujourd’hui, les six, en comptant David à la batterie, Cédric à la trompette et Rémi au saxophone, vivent tous de la musique.

« Autant pour le premier album, on avait tout fait nous-mêmes. Là, on a vraiment bossé sur le son et la patte du groupe s’y retrouve », reprend le chanteur-compositeur à la voix proche de Jamiroquai. « C’est un album avec pas mal de petits tubes qui donnent le smile. Entre funk, pop et RnB. » Les danseurs de « locking » devraient encore s’y retrouver.