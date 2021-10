De nombreuses manifestations sont attendues ce mardi partout en France. Avec des demandes communes à l’appel d’une intersyndicale : hausse des salaires, maintien de l’emploi et abandon de la réforme des retraites.

⚠ MARDI 5 OCTOBRE 2021 : MOUVEMENT DE GRÈVE - PERTURBATIONS BUS-TRAM À PRÉVOIR



Consultez les prévisions de trafic en cliquant sur le lien suivant ➡ https://t.co/cZZnTghMYW



✅ Reprise de la circulation normale dès le mercredi 6 octobre 2021. pic.twitter.com/yuHCAzYHE0 — CTS Strasbourg (@CTS_Strasbourg) October 4, 2021

Strasbourg n’échappera pas à cette grève avec des transports perturbés. Il y aura des trams et bus toute la journée, mais moins fréquents. La Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) annonce un tram toutes les dix minutes sur les lignes A, B, C, D et E, toutes les quinze minutes sur la ligne F.

Du côté des bus, cela sera plus compliqué avec plusieurs lignes toutes les vingt minutes. Toutes les infos sont disponibles sur le site de la CTS.