Ils peuvent la réciter par cœur, tellement ils l’ont entendue dans toute l'Eurométropole. L’annonce « dans le cadre du plan de lutte contre la Covid-19 » qui tonnait depuis le premier déconfinement dans les trams et les bus de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), c’est terminé ! Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes se sont émus – avec humour – de la disparition de la petite litanie trilingue quotidienne.

Bitte beachten si die Maskanflicht und halten Sie eine möglish große abstand zum andere Fahrgestern. (Dsl l'ortho allemande)

Please respect the obligation to wear mask, and as more as possible, a physical distance to other travelers.



Oui je connais aussi par cœur ya quoi