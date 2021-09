En 2020, la situation sanitaire avait eu raison du marché de Noël de Strasbourg. Devant la hausse du nombre de cas positif au Covid-19, la maire de Strasbourg Jeanne Barseghian avait été contrainte de proposer une version sans chalet et sans marchands.

Un an plus tard, y aura-t-il enfin un retour à la normale ? C’est ce que laisse entendre l’annonce de l’édile, lundi soir lors du conseil municipal. Dans son point de rentrée, l’élue a fait part de « l’objectif de garantir la bonne tenue du marché de Noël dans son intégralité » en précisant les dates de l’événement. Il se déroulera du 26 novembre au 26 décembre.

« Tous les exposants de 2020 qui le souhaitaient ont de fait été repris pour l’édition 2021 », a également déclaré Jeanne Barseghian, ajoutant que « le plan d’implantation de chaque chalet » sera présenté à la préfecture « à la fin du mois ».

Encore trop de flou déplore l’opposition

L’annonce a provoqué une réaction ironique chez l’élu d’opposition Pierre Jakubowicz, qui déplore l’absence, selon lui, de communication et de concertation de la part de la majorité : « Aujourd’hui, on est dans le flou sur l’organisation globale, sur les animations et sur les différents scenarii possibles selon la situation sanitaire. Si nous n’avions pas fait d’alerte, nous n’aurions probablement aucune information à destination des élus et de la représentation démocratique avant dix jours (la date du prochain conseil municipal). »

Des propos « qui ne reflètent pas les dizaines et les dizaines d’heures de concertation qui sont à l’œuvre depuis des mois », assure Jeanne Barseghian.