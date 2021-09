L’ancienne Coop est sous les bombes… de couleur. Pour sa troisième édition, Colors Urban Art Festival, événement consacré au street art et au graffiti, réinvestit le quartier du Port du Rhin et Strasbourg durant tout le mois de septembre. Cette année, le collectif Colors s’implante dans les Ateliers éclairés, son nouveau QG situé dans l’ancienne Virgule de la Coop.

Le collectif Colors, nouvellement « ancré » sur cette zone portuaire, a donné carte blanche à 16 artistes venus des quatre coins de la France pendant une quinzaine de jours en août aux Ateliers éclairés. Le lieu ouvrira ses portes gratuitement au public tous les week-ends de septembre de 11 heures à 19 heures, des visites guidées sont organisées.

Un lieu méconnu du public

« Le lieu est particulièrement bien adapté », assure Julien Lafarge, directeur de Colors, même s’il rappelle que le festival et les artistes s’adaptent, par essence, à tous les sites, qu’elles qu’en soient leurs contraintes. « On a créé un parcours et les retours sont très bons. On a quand même eu 2.000 personnes le week-end dernier. Il y a des œuvres dans trois zones, en intérieur, en extérieur, un pop store et un lieu de convivialité. C’est vraiment intéressant. Il y a le festival In, mais aussi tout ce qui va se passer autour avec le Hors les murs. »

Pas d’embourgeoisement donc pour le street art, mais l’occasion de taguer l’évènement dans le calendrier strasbourgeois. « Le concept du festival reste le même. A savoir qu’on trouve un lieu méconnu du public, on le donne à des artistes qui ont deux à trois semaines pour s’exprimer. »

Le festival Colors urban street art dans les ateliers éclairés de la coop à Strasbourg - Bartosch Salmanski

L’objectif du Hors les murs « est de faire rayonner le festival sur toute l’Eurométropole avec des interventions dans différents lieux. On veut un peu rayonner sur son quartier et nous avons lié des partenariats avec plusieurs organismes dont le Port autonome de Strasbourg (PAS), se félicite Julien Lafarge. Nous allons avoir des ateliers autour de l’art et du graffiti tout au long du mois de septembre avec les jeunes du quartier et la création d’une fresque participative rue du Port du Rhin. »

Des évènements live aussi comme ce week-end au niveau de la gare de marchandise du PAS avec l’artiste Goddog, et une dizaine de coffrets électriques seront graffés du côté de Bischheim. « On veut aussi amener l’art, amener de la couleur en périphérie confie Julien Lafarge. Là où les gens vivent et, depuis 2019, on travaille sur les quartiers de la Meinau, le Neuhof, Cronenbourg, Hautepierre. Pour ramener l’art vers les gens. »