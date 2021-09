Cela bouge du côté de l’université à Strasbourg (Unistra). Protocole sanitaire, évènements, projets de vie étudiante, parrainage professionnel en ligne… Tout semble en place pour accueillir au mieux les 57.000 étudiants des campus strasbourgeois et tout particulièrement ses 8.000 nouveaux bacheliers. 20 Minutes fait le tour (non exhaustif) des propositions universitaires pour cette rentrée 2021-2022.

Avant tout, de la prévention

La bonne nouvelle, c’est que cette rentrée se fera 100 % en présentiel, aussi bien pour les étudiants que pour les personnels. Fin des contraintes de jauge dans les amphithéâtres, des salles d’enseignement, des bibliothèques. En revanche, pour avoir accès à certaines activités, ou événements organisées à l’Unistra, et même les cafétérias du campus, il faudra présenter un pass sanitaire. Il s’agit essentiellement d’événements culturels et sportifs avec des spectateurs ou des participants extérieurs.

Côté prévention, dès le jour de la rentrée, des médiateurs de lutte anti-Covid de l’ARS mèneront une campagne de sensibilisation au pass sanitaire et à la vaccination et informeront les étudiants sur les créneaux disponibles sans rendez-vous, dès ce vendredi jusqu’à dimanche, pour se faire vacciner à proximité des campus. Les brigades sanitaires de l’université sensibiliseront à l’usage des autotests et des centres éphémères de tests Covid vont être installés. Pour compléter ce dispositif, un centre éphémère de test Covid sera mis en place jusqu’au 17 septembre. Et bouquet final, un centre de vaccination éphémère, d’une capacité d’environ 100 à 120 vaccinations par jour, sera installé sur le campus Esplanade du 6 au 17 septembre. A noter que le dispositif « Santé Psy Étudiant » est maintenu.

Sortir et se rencontrer

Découvrir l’université dans son ensemble, faire de cette rentrée un moment festif. Outre le traditionnel Village des services sur le campus de l’Esplanade, la journée de jeudi sera également ponctuée d’animations musicales avec au programme des déambulations, des fanfares, de la danse urbaine, et même un barbecue organisé par l’Afgès à l’Esplanade. Vendredi, le Campus alternatif, événement musical de la rentrée en plein air, permettra le temps d’une soirée d’enchaîner les concerts et les moments de convivialités. Concerts, rencontres, le calendrier est chargé jusqu’à fin octobre avec pour point d’orgue le jeudi 21, au Palais universitaire, le concert de musique classique offert aux étudiants par l’Orchestre philharmonique de Strasbourg.

Des projets

Le service relations Alumni consacrera cette année une large partie de son activité au déploiement d’un service en ligne exclusif de mise en relation professionnelle. L’objectif est de connecter facilement les diplômés et étudiants pour partager des conseils de façon ponctuelle ou dans la durée. L’accompagnement peut aussi bien porter sur le parcours professionnel, universitaire ou encore entrepreneurial. Enfin, les dispositifs « Campus sans tabac » et « Sexisme et harcèlement sexuel » seront reconduits et renforcés.

Le programme de rentrée détaillé pour tous les campus strasbourgeois est consultable sur le site de l’université.