De nouvelles mesures de restriction à Strasbourg ? La préfète du Bas-Rhin, Josiane Chevalier, a annoncé ce jeudi qu’elle y réfléchissait en raison de la montée de l’épidémie dans le département, liée à la progression du variant Delta, relate actu.fr.

Les bars et restaurants pourraient se voir contraint de fermer à minuit si les chiffres venaient à se dégrader, a-t-elle envisagé, en expliquant qu’elle discutait avec la mairie et les représentants de ces professions. Cette mesure de fermeture sera prise avant l’arrivée du pass, le 9 août prochain, en cas de taux d’incidence supérieur à 300 cas pour 100.000 habitants et en fonction de la pression dans les hôpitaux.

Le taux d’incidence est actuellement de 173 dans le département, et de 244 à Strasbourg, selon les chiffres recueillis par le site covidtracker.fr. L’interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes pourrait aussi être à nouveau mise en place, a indiqué la représentante de l’Etat.