Que cela soit clair tout de suite. Non, les hôpitaux universitaires de Strasbourg (HUS) ne sont actuellement pas saturés à cause du Covid-19. « C’est plutôt calme pour le moment », confirme le professeur Julie Helms, du service de réanimation médicale du Nouvel hôpital civil.

Ce mardi, quatre patients étaient pris en charge dans son service, gravement touchés par le fameux virus. Un chiffre bien loin du pic atteint lors de la première vague : 175 fin mars 2020, contre encore 60 en novembre et autant en avril dernier, pour les deuxième et troisième vagues de l’épidémie. Mais un chiffre en hausse par rapport à début juillet, où la réa s’était vidée de ses malades du Covid-19.

Un patient au sein du service de réanimation de l'hôpital civil de Strasbourg. - T. Gagnepain / 20 Minutes

« On a une certaine expérience de cette maladie. »

Mais alors, pourquoi s’inquiéter ? « Car on voit les mêmes courbes qui progressent dans le mauvais sens avec des pentes raides », répond Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses au NHC. « Maintenant qu’on a vécu trois vagues, qu’on a pris en charge des centaines de patients et vu des dizaines partir en réa, on a une certaine expérience de cette maladie. »

Le spécialiste insiste : « L’orage approche. La dynamique de la quatrième vague est similaire aux précédentes. Dans quelques jours, quelques semaines, nous allons devoir accueillir de nombreux patients et on s’y prépare déjà. »

Dans des conditions particulières. Les urgences des HUS sont déjà sous tension. « Nous avons une hausse de 10 à 15 % de l’activité par rapport à d’habitude », confirme le professeur Pascal Bilbault, responsable du pôle. « On voit réapparaître beaucoup de personnes qui n’allaient plus à l’hôpital pendant un moment. Et elles arrivent à un moment où on n’a jamais eu autant d’arrêts maladie chez nous… Sur tout l’hôpital, il y en a eu autant en juillet que sur les six premiers mois, tous corps confondus. Sans oublier que nous peinons à recruter. »,

« Il y a une certaine démotivation et un certain découragement »

Malgré un nombre de lits aujourd’hui réduit « à cause d’effectifs réduits », tous les soignants interrogés au NHC se disent « prêts à répondre aux besoins ». « Il y a une certaine démotivation et un certain découragement, précise le professeur Ferhat Meziani, chef de service de médecine intensive et réanimation au CHU de Strasbourg. Mais nous ferons face. »

Le docteur Nicolas Lefebvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital civil de Strasbourg. - T. Gagnepain / 20 Minutes

Comme lui, tous martèlent le même message : « Vaccinez-vous ». Un appel validé par leurs observations quotidiennes. « Aujourd’hui, l’immense majorité des personnes qui sont hospitalisées pour Covid-19 ne sont pas vaccinées, pour diverses raisons. Je ne suis même pas certain que sur les 18 actuelle, une seule soit vaccinée », ajoute encore Nicolas Lefebvre en évoquant « un vaccin extrêmement sûr et efficace ».

« Il faut que les gens se fassent vacciner sinon il y aura une quatrième, cinquième, sixième, septième vague. On n’en sortira jamais », conclut le professeur Julie Helms.