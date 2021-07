« Grand spectacle La légende de King-Kong ce jeudi à 18 h. » Depuis ce matin, les habitants de Strasbourg et de ses communes voisines n’ont pas pu rater le message. Un camion armé d’enceintes tourne dans les rues et le slogan est inlassablement répété. Pour voir des tigres, lions, singes et autres zèbres (comme sur l’affiche), il faudra se rendre sur le parking d’un grand magasin de meubles dans une zone commerciale proche de la capitale alsacienne. Mais pas sur son ban communal.

C’est justement ce qui a poussé la mairie à communiquer cet après-midi. « Contrairement à l’information diffusée par les organisateurs, le cirque n’est pas implanté sur le territoire de la ville de Strasbourg », écrit-elle en rappelant son opposition aux spectacles avec des animaux sauvages « en raison des souffrances qui leur sont infligées ». Cela ne date pas d’hier. Le conseil municipal de Strasbourg avait adopté à l’unanimité le 16 avril 2018 un vœu à ce sujet.

Mais pas les communes d’Illkirch-Graffenstaden, d’Ostwald et de Geispolsheim, les trois qui se partagent le parking où s’est installé le cirque. Toutes jointes par 20 Minutes, elles affirment que ce fameux endroit se situe sur le ban communal du voisin. « Et c’est un terrain privé », expliquent-elles encore. Quant au cirque en question, il assure « être dans les clous de la législation ».