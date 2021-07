Un résultat net. Les citoyens d’Illkirch-Graffenstaden se sont largement prononcés dimanche contre l’interdiction de circulation des véhicules avec une vignette Crit’Air 2. En clair les diesels les plus récents. Près de 90 % des votants de cette ville collée à Strasbourg ont répondu non au référendum local qui a réuni… 14,56 % des électeurs inscrits.

De quoi remettre en cause la légitimité du résultat de ce scrutin lié à la mise en place prochaine de la Zone à faibles émissions (ZFE) dans l’agglomération de la capitale alsacienne ? La présidente écologiste de l’Eurométropole le pense. Les résultats étaient à peine tombés que Pia Imbs parlait d’un « échec » dans un communiqué. « Avec un taux de participation historiquement faible où plus de 85 % des Illkirchois ont refusé de participer au référendum contre la Zone à faibles émissions (ZFE) voulu par leur maire, celui-ci se solde par un échec massif », écrit-elle. « En oubliant de dire à ses concitoyens que la ZFE est une obligation légale qui s’impose à l’Eurométropole et en omettant le sujet majeur de sa justification, la qualité de l’air et la santé de la population, la question partielle et partiale a eu la réponse qui s’imposait : un désintérêt total des habitants. »

Le maire d’Illkirch attaque l’Eurométropole via Jeanne Barseghian

Dans la soirée, le maire Les Républicains d’Illkirch-Graffenstaden lui a répondu. « Grâce à cette mobilisation et ce résultat très net […], nous sommes en mesure d’afficher auprès de l’EMS notre position claire », lance Thibaud Philipps, avant de s’en prendre frontalement à… Jeanne Barseghian, la maire EELV de Strasbourg et soutien affiché de la présidente de l’agglomération. « L’exécutif de l’Eurométropole tente de nous faire croire que ce référendum "s’est soldé par un échec". Nous rappelons que Jeanne Barseghian a été élue avec 21.592 de votants sur 143.638 des inscrits. Soit par 15 % des Strasbourgeois. Pia Imbs organise une consultation sur la ZFE, moins de 10.000 participants sur 500.000 habitants, à peine 2 % de la population. »

Depuis des mois, la tension est vive à propos de la mise en place de la ZFE entre la majorité écologiste à la tête de l’Eurométropole et plusieurs maires des 33 communes qui la compose, comme celui d’Illkirch-Graffenstaden. Les premiers aimeraient aller plus vite que le calendrier imposé par l’Etat et envisageaient, un temps, d’interdire la circulation des véhicules Crit’Air 2 au 1er janvier 2028 maximum. Cette mesure devait être votée début juillet, avant d'être reportée au premier conseil eurométropolotain fin septembre. C’est ce jour-là que Thibaud Philipps entend faire entendre le résultat du référendum.

L’élu a prévenu dès hier soir : « Il n’est pas concevable que notre commune soit obligée de se soumettre à une décision aussi incohérente que celle proposée par l’EMS. Nous ne signerons par conséquent pas l’arrêté interdisant la circulation des véhicules classés Crit’Air 2. »