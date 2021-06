La SIG n’est pas finie ! Après deux dernières saisons compliquées qui l’avaient vu reculer dans la hiérarchie nationale, le club strasbourgeois est revenu sur le devant de la scène en 2021. D’abord avec un Final 4 en Ligue des champions puis, la semaine dernière, une demi-finale de Jeep Elite perdue face à l’Asvel (67-83).

De quoi tirer un bon bilan ? « Oui, il est très positif, au contraire de notre dernier match », répond le meneur Jean-Baptiste Maille, encore traversé par des sentiments contraires. Car une petite frustration est venue se mêler au sentiment du devoir plus qu’accompli. « Quand tu es compétiteur et que tu n’es plus qu’à deux matchs du titre, t’as du mal à digérer d’avoir perdu », résume son partenaire Léo Cavalière, avant de vite revenir à de meilleurs sentiments. Car les objectifs ont été atteints et même dépassés.

Maintenant, le plus dur commence peut-être pour la SIG, repartie de zéro la saison passée avec un nouveau coach (Lassi Tuovi), un nouveau directeur sportif (Nicola Alberani) et un effectif totalement chamboulé. « On dit souvent que c’est la deuxième saison la plus compliquée », confirme Jean-Baptiste Maille, qui sera encore là à la reprise. Tout comme Cavalière, les intérieurs Yannis Morin et Ike Udanoh, ainsi que le capitaine DeAndre Lansdowne.

Un recrutement qui s’annonce tardif

Mais sans Bonzie Colson, élu MVP de la saison en Jeep Elite (18 points, 5 rebonds et une évaluation moyenne de 19) et en Ligue des champions. « C’est impossible de le garder », avoue Nicola Alberani. « Pas uniquement pour une question d’argent. Comme Ishmaïl Wainright, ce sont des joueurs qui ont le niveau Euroligue ou NBA et nous ne jouons pas ces compétitions. » Pour le petit meneur-shooteur Brandon Jefferson, le responsable italien avoue aussi que le dossier s’annonce « compliqué » et réclame de la patience.

Les recrues, cinq ou six joueurs, risquent arriver tard, à partir de la mi-août. « Nous pourrons être agressifs et créatifs à la fin du marché », justifie-t-il dans une manière de rappeler que la SIG séduit… mais après de nombreux clubs mieux référencés. Alors l’équipe alsacienne tentera encore une fois de surprendre, dans une Jeep Elite où l’Asvel, Monaco, Boulogne-Levallois et Bourg-en-Bresse possèdent des budgets supérieurs. « L’objectif est de former une équipe dont nos supporteurs soient fiers », conclut le directeur sportif.