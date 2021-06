Alors qu’elle devait adopter ce 8 juillet la délibération instaurant à partir de 2022 son projet de Zone à faibles émissions (ZFE), l’Eurométropole annonce qu’elle est reportée au conseil du 24 septembre prochain. Si elle s’est grandement engagée sur ce projet rendu obligatoire par la loi, projet qui conduira à la réduction progressive des véhicules les plus polluants des 33 communes de l’agglomération, c’est le calendrier de la ZFE strasbourgeoise qui semble poser à nouveau problème. La sortie totale du diesel est en effet prévue par l’Eurométropole dès 2028. Un calendrier qui a déjà fait l’objet de vives critiques, notamment en ce qui concerne les véhicules crit’Air 2 et jugé « incohérent », issu « d’un consensus jamais obtenu entre les 33 communes », reproche le maire d’Illkirch Thibaud Philipps. Maire qui se félicite en revanche que ce report donne toute son importance au référendum sur cette question prévu le 11 juillet dans sa commune…

Rendre le projet acceptable par la population

Mais la décision mardi du Sénat a changé une nouvelle fois la donne et conduit l’Eurométropole à prendre le temps de la réflexion. En effet, lors de l’examen en cours du projet de loi Climat et résilience par le Sénat, adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale, les sénateurs ont prolongé la date d’interdiction de circulation des véhicules Crit’Air 3 (et supérieurs) qui passe de 2025 à 2030. Un report motivé pour une meilleure acceptabilité du projet dans son ensemble par la population. « Ainsi, le texte qui sera soumis au vote solennel des sénateurs sera très différent de celui adopté en première lecture par les députés » regrette l’Eurométropole. Celui-ci devra donc à nouveau faire l’objet de discussions entre les deux assemblées du Parlement.

L’Eurométropole, qui a engagé depuis plusieurs semaines une large concertation citoyenne ou bien encore réalisé, en partenariat avec les chambres consulaires, une enquête auprès des acteurs économiques, va devoir tirer un peu sur le frein à main. Ce qu’elle fait implicitement en déclarant qu’il est plus approprié de délibérer « dans un environnement législatif clair et stabilisé ». L’occasion finalement, ajoute la collectivité, « d’intégrer pleinement les conclusions de la conférence citoyenne et de la concertation engagée avec les entreprises dans les solutions que déploiera l’Eurométropole. Et notamment de préciser les aides apportées aux particuliers et aux acteurs économiques. » Mais aussi peut-être de se conformer à la loi Climat ?