CEREMONIE L'hommage a eu lieu dans la plus stricte intimité à Thann, dans le Haut-Rhin

Dans la rue Perle, devant l'immeuble où vivait le principal suspect dans la disparition de Sophie Le Tan. — G. Varela / 20 Minutes

Un dernier adieu. Près de trois ans après sa mort, Sophie Le Tan a reçu un ultime hommage de la part de sa famille et de ses proches. Une cérémonie a eu lieu samedi matin à Thann, dans le Haut-Rhin, a révélé l’association Icared, qui s’était formée à la suite de la disparition de l’étudiante.

« Cet hommage relève d’un juste retour des choses à la suite d’une longue et éprouvante bataille juridique destinée à obtenir des autorités l’autorisation de restituer la dépouille de Sophie. Cet accord enfin donné, il a été demandé à la famille de procéder au plus vite à l’inhumation, cette dernière ayant donc nécessité d’effectuer les démarches dans la plus grande précipitation », écrit le collectif dans sa publication Facebook.

Cette inhumation intervient alors que le procès de Jean-Marc Reiser, qui a avoué son meurtre en septembre dernier, devrait se tenir dans les mois à venir.