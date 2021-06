Loto. (Illustration) — P.MAGNIEN / 20 MINUTES

Sa vie a changé le 9 juin dernier lors du tirage du Loto qui mettait en jeu la somme de 3 millions d’euros. Selon le site Tirage-gagant.com, un (ou une) Alsacien(e) a remporté le pactole. Cette cagnotte faisait suite à un jackpot non remporté le lundi soir précédent.

Une sacrée chance car il est le seul sur les 600.00 grilles gagnantes lors de ce tirage à avoir les six bons numéros. Quatre autres personnes ont trouvé les cinq bons numéros, remportant de leur côté 42.000 euros.

Mystère sur le gagnant

Pour l’heure, aucune information précise concernant le lieu où la grille gagnante a été cochée n’est dévoilée. Il faudra attendre le paiement des joueurs pour avoir cette information des services de la Française des jeux, précisent Tirage-gagnant.com qui rappelle que le chanceux « a 60 jours pour réclamer son gain auprès de la FDJ. »

Il devient le premier Alsacien grand gagnant cette année, et même le tout premier grand gagnant du Grand-Est. Rappelons, comme le précise Tirage-Gagant.com, qu’il existe 19 millions de combinaisons différentes au Loto français… Si ces 3 millions d’euros, représentent une somme considérable, ce gain n’est pourtant pas un record en Alsace. Le record s’élève à plus de 40 millions d’euros, une cagnotte remportée sur Colmar par un couple de chanceux, ou bien encore en octobre dernier, où un joueur d’Altkirch empochait plus de 14 millions d’euros. De quoi voir venir…