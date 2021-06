REPORTAGE Plus aucune session plénière n’avait été organisée au siège du Parlement européen depuis février 2020

Les eurodéputés enfin de retour au Parlement de Strasbourg — T. Gagnepain / 20 Minutes

Après plus de quinze mois d’absence, les eurodéputés ont retrouvé le Parlement européen de Strasbourg ce lundi, pour une session plénière qui va durer quatre jours.

« Un grand souffle est lancé sur Strasbourg et s’inscrit, avec les réouvertures prochaines, dans un mouvement qui nous rapproche de la vie normale », s’enthousiasme l’eurodéputée alsacienne Anne Sander.

Environ 80 parlementaires étaient présents ce lundi, sur les 705 élus. « On m’a parlé de 50 % de présence les prochains jours », assure la maire de la capitale alsacienne Jeanne Barseghian.

Enfin du mouvement ! A l’entrée du Parlement européen de Strasbourg, c’est l’effervescence ce lundi. Autocars de CRS de chaque côté de l’entrée, armée d’agents de sécurité en costume noir, vans qui déposent le personnel parlementaire… Et même certains d’entre eux qui se prennent en photo devant le célèbre bâtiment.

Il faut dire que l’instant est presque historique. Voilà près de seize mois que la capitale alsacienne n’avait plus accueilli de session plénière. Depuis février 2020 et le début de la crise sanitaire du Covid-19. Une situation qui avait provoqué quelques frictions diplomatiques, au point qu’Emmanuel Macron était intervenu publiquement plusieurs fois pour rappeler l’importance du siège strasbourgeois.

Environ 80 eurodéputés siégeaient ce lundi

« C’est ici que bat le cœur de la démocratie européenne », avait encore répété le chef de l'Etat français le 9 mai, lors de sa venue à Strasbourg. Près d’un mois plus tard, l’hémicycle où il s’était exprimé a de nouveau retrouvé son utilité. Une véritable victoire pour certains eurodéputés, à commencer par deux des trois « régionales de l’étape », Fabienne Keller et Anne Sander.

Anne Sander (à gauche), juste avant d'entrer dans l'hémicycle. - T. Gagnepain / 20 Minutes

« Un grand souffle est lancé sur Strasbourg et s’inscrit, avec les réouvertures prochaines, dans un mouvement qui nous rapproche de la vie normale », s’enthousiasme cette dernière, représentante Les Républicains et membre du Parti populaire européen. « Je suis très heureuse, c’est un moment fort pour la démocratie », ajoute l’ancienne maire de la ville, elle aussi ravie de voir ses consœurs et confrères « se déconfiner ».

Pas tous. Pour l’ouverture symbolique de la session ce lundi, environ 80 eurodéputés siégeaient ce lundi. Sur les 705 élus à travers le continent et contre les 350 à 400 qui signent régulièrement l’acte de présence à Bruxelles… « On m’a parlé de 50 % de présence les prochains jours », assure l’édile actuelle de la capitale alsacienne, Jeanne Barseghian, consciente que les contraintes sanitaires actuelles ne favorisent pas les voyages.

« En juillet, tout sera plus simple »

Les votes étant tous électroniques, les parlementaires peuvent voter depuis leur domicile. Mais pour ceux qui auraient envie de venir avant de repartir à Bruxelles, une quarantaine obligatoire d’une semaine leur serait imposée à leur retour en Belgique. Seulement s’ils passent plus de 48 heures en Alsace, d’où l’organisation mise en place par une partie de cette caravane parlementaire afin d’optimiser au mieux le déplacement…

L'hémicycle était bien vide ce lundi... - T. Gagnepain / 20 Minutes

« En juillet, tout sera plus simple », balaie Jeanne Barseghian en répétant sa joie de « revoir autant d’activité dans cette grande ruche ! » « Strasbourg constitue le cœur de la démocratie européenne et vit aussi au rythme des sessions. Il y a tout un écosystème économique autour qui a souffert de leur absence. Je ne suis pas dupe sur la volonté de certains eurodéputés de fragiliser le siège strasbourgeois mais je sais aussi que beaucoup sont très contents de revenir », poursuit la maire écologiste.

« Siéger à Strasbourg fait partie de notre mandat »

Un élément de langage repris par sa devancière au poste. « Ici, nous sommes loin des lobbies et de la technocratie. On a souvent des moments d’échanges qu’on ne peut pas avoir à Bruxelles », juge Fabienne Keller, pas tendre avec ses collègues qui ne se déplaceraient pas. « Siéger à Strasbourg fait partie de notre mandat. »

« Aucun eurodéputé n’a d’excuse pour ne pas venir, même pour les 200 qui habitent à Bruxelles », synthétise Anne Sander avant d’entrer dans l’hémicycle. La cloche vient de sonner plusieurs fois. C’est l’heure de l’ouverture de la session. « Je vous souhaite la bienvenue à Strasbourg, lance le président de l’instance, David Sassoli. C’est un jour très important pour le Parlement Européen. Après plus de 15 mois d’absence, nous sommes de retour à notre siège à Strasbourg. »