« Des tableaux oniriques » se succèderont sur une des façades de la cathédrale de Strasbourg, selon la mairie. — asse Muraille Av Extended

Voilà l’été, voilà l’été… Les festivités se préparent à Strasbourg, où la mairie a prévu un large programme.

Parmi toutes les animations, il y aura bien un son et lumière à la cathédrale, sous forme de déambulation.

Dans les autres quartiers, d’autres activités sont prévues. Petite revue de ce qui vous attend !

Du soleil, de fortes chaleurs (un peu étouffantes, non ?), l'été est presque-là ce jeudi à Strasbourg. De quoi avoir envie d’un petit mapping sur la cathédrale ou d’un petit tour à la plage éphémère de la presqu’île Malraux ? Il faudra encore patienter un mois, jusqu’au 3 juillet, date d’ouverture des habituelles festivités dans la capitale alsacienne. Dont la mairie vient de dévoiler le programme.

Première nouvelle à retenir, il y aura bien un son et lumière sur une des façades de la cathédrale. Celle côté place du château. Le spectacle durera treize minutes et le public sera invité à déambuler dans une prairie. « A la manière d’un insecte au milieu de la végétation », écrit l’organisateur en évoquant également un « dialogue avec la source d’eau qu’est la fontaine ».

Pas de grands rassemblements

Petite précision utile : le port du masque sera obligatoire sur l’ensemble des événements et « aucun rendez-vous générant de grands rassemblements de personnes sur l’espace public » n’a été prévu. Les entrées devraient donc être limitées, tout comme au Parc naturel urbain Ill-Bruche. La mise en place d’un jardin comestible, d’installations plastiques, de land art sont annoncées. Et la nuit, la tour Schloessel s’habillera de portraits des Strasbourgeois réalisés… dans une box installée place du château. Là encore, des déambulations seront possibles la nuit, au milieu « des lucioles et des guirlandes lumineuses », dixit la mairie.

La tour du Schoessel s'habillera de portraits la nuit. - Passe Muraille Av Extended

Autre habituel lieu de rassemblement de l’été strasbourgeois, la presqu’île Malraux n’a pas été oubliée. La traditionnelle plage sera… un peu verdie cette année. « L’espace sablé est complété par une végétalisation et un espace de découverte. Cela permet d’apporter de la fraîcheur et de l’ombrage », justifie l’organisateur, qui a souhaité que les activités estivales soient réparties dans tous les quartiers de la ville et plus uniquement au centre-ville. Séances de cinéma en plein air, activités sportives, concerts, cirques, danses, musiques… Il y en aura pour tous les goûts cet été à Strasbourg.