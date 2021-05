SANTE Le Grand-Est dispose de 750.000 vaccins cette semaine et les deux suivantes

Dominique Aude-Lasset devant le frigo où sont stockées les doses de vaccin contre le Covid-19 — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Un peu plus de 280.000 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19 dans le Bas-Rhin, selon les derniers chiffres de l’Agence régionale de santé (ARS) du Grand-Est, vendredi. En valeur absolu, aucun département de la région n'affiche un tel chiffre. Mais le Bas-Rhin est aussi le département avec la population la plus jeune et la importante (1.132.000). Résultat ? Il n’est pas si en avance que ça puisque sa couverture vaccinale s’élève finalement à 24,8 %. Contre 30,6 % dans les Vosges, ou 31,5 % en Haute-Marne.

Dans ces conditions, la vaccination va être accéléré dans les prochains jours. Le Grand-Est a obtenu « des allocations supplémentaires de 53.000 vaccins Pfizer et Moderna », écrit l’ARS dans un communiqué. Parmi ceux-ci, 14.576 ont été alloués au Bas-Rhin, annonce la préfecture qui indique que les créneaux pour se faire vacciner sont ouverts à la réservation sur le sante.fr.

Un nouveau centre de vaccination

Dans le département, outre chez les médecins et dans les pharmacies, une quinzaine de centres de vaccinations sont ouverts. Ils seront rejoints ce lundi par celui des Haras, à proximité de la faculté de médecine de Strasbourg. Porté par l’Institut de recherche contre les cancers de l’appareil digestif (Ircad), il proposera des créneaux de 19h30 à 23h30.

Le vaccinodrome installé, lui, à l’hôtel de la région est accessible ce dimanche et le sera pendant tout le week-end de l’Ascension, du jeudi 13 au dimanche 16 mai.