VISITE Le président de la République assistera au lancement de la Conférence sur l’avenir de l’Europe au Parlement européen, délaissé depuis plus d'un an

Emmanuel Macron devant le Conseil de l'Europe, à Strasbourg en octobre 2019. — J.F. Badias/AP/SIPA

Il n'y a plus un eurodéputé à Strasbourg depuis février 2020... mais bientôt, il y aura un chef d'Etat. Emmanuel Macron sera en visite dans la capitale alsacienne ce dimanche 9 mai. Une date pas vraiment choisie au hasard pusiqu'elle correspond à la journée de l'Europe.

Le président de la République sera acceuilli à 13h30 par le président du Parlement européen, David Sassoli. Un entretien est prévu avec l'Italien, avant le lancement de la conférence sur l'avenir de l'Europe. Puis Emmanuel Macron sera attendu à la préfecture du Bas-Rhin, où il sera question de la signature du contrat triennal entre l’Etat et les collectivités locales.

Vers un siège unique, à Bruxelles ou Strasbourg ?

« Il échangera à cette occasion avec les élus locaux sur les attentes de ce contrat pour renforcer l’attractivité européenne de Strasbourg et contribuer au rayonnement européen et international de la ville », écrit l'Elysée dans un communiqué.

Depuis plus d'un an et l'absence de séances plénières dans la capitale alsacienne, le statut européen de la ville souffre. Certains appelent de leurs voeux à un siège unique, à Bruxelles, du Parlement européen, tandis que d'autres défendent Strasbourg.