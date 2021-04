Un projet immobilier privé menace le terrain de sport public à Neudorf . Strasbourg le 31 mars 2021. — G. Varela / 20 Minutes

La vente d’un terrain de sport à un promoteur immobilier qui porte un projet de bureaux a été actée lors du dernier conseil municipal.

Ce petit terrain multisport appartenant à la ville dans le quartier de Neudorf à Strasbourg est très fréquenté par les riverains, les jeunes, les familles et même certaines écoles du quartier

Les habitants, qui ne veulent pas voir « l’un des seuls espaces » de respiration disparaître dans un secteur déjà très urbanisé, ont lancé une pétition et demandent à la maire écologiste de Strasbourg l’abandon du projet immobilier.

Des slogans chocs. « Les verts, laissez notre quartier respirer », « Terrain de sport démonté, habitants remontés » … Pas de doute, les nombreux messages et banderoles accrochés tout au long du terrain multisport public, situé à l’angle de l’avenue du Rhin et de la rue de Lièpvre dans le quartier de Neudorf à Strasbourg, témoignent de l’incompréhension des habitants. Et même de la colère depuis qu’ils ont appris que « leur terrain » , celui « où les jeunes se retrouvent », où « les familles viennent passer un moment tranquille », mais aussi les écoles pour certains cours d’EPS, va être vendu par la ville pour un montant de 1,1 million d’euros à un promoteur immobilier.

De la colère qui s’exprime aujourd’hui aussi via par une Une pétition en ligne qui approche, en tout juste une semaine, son objectif des 1.000 signatures…

« Un endroit très utilisé et fréquenté »

A la place d’une partie de ce terrain multisport en libre accès, de sa parcelle en gazon et de son petit parking gratuit de 14 places, devrait surgir un ensemble de bureaux, d’un restaurant et d’un « amphithéâtre partagé ».

Cette autorisation de vente a été discutée âprement et largement débattue lors du dernier conseil municipal. Dénonçant une mesure « incohérente », une partie de l’opposition demande aujourd’hui à la maire Jeanne Barseghian d’y renoncer « avant qu’il ne soit trop tard ».

Pour de nombreux riverains qui « n’arrivent toujours pas à y croire », cette mesure est aussi « inacceptable ». Jean Paul, un habitant du quartier qui revient d’un footing au parc de la Citadelle, ne décolère pas. Des bureaux à la place d’un terrain de sport, « c’est une aberration ! Vendre un terrain de sport à un promoteur pour des bureaux et ouvrir un restaurant qui sera probablement une franchise, c’est même une double aberration. Car non seulement c’est un endroit très fréquenté et utilisé par les jeunes, les familles, les écoles du quartier mais aussi parce que c’est déjà complètement bétonné dans ce secteur. Il n’y a pas d’espaces pour respirer. Et tous ces jeunes qui viennent habiter dans les nouvelles constructions, ils vont aller où ? » s’inquiète le sexagénaire.

Noé, la petite vingtaine, ballon de basket en main, vient régulièrement jouer sur ce terrain. S’il n’apprécie pas forcément cette vente, il regrette surtout l’état des infrastructures vieillissantes. « C’est un peu à l’abandon, c’est pas terrible, explique le jeune homme. Mais j’aime bien l’endroit quand même, cela serait mieux de l’aménager. Je peux aller au parc de la Citadelle, c’est pas trop loin, poursuit le jeune homme, mais il y a trop de monde. » Pour Adrien, c’est même sentimental : « Je viens ici depuis tout petit, avec des copains, souvent même simplement pour discuter et taper quelques balles. »

« Il y a déjà assez de bureaux dans la ville. Franchement, la mairie prône le vivre ensemble, le bien-être. Mais ce n’est pas uniquement protéger les petits oiseaux mais aussi prendre soin de ses habitants », dénonce un autre riverain.

De son côté, la majorité écologiste a justifié son choix en rappelant que le projet avait été initié sous l’ancienne mandature et qu’il contribue finalement, aujourd’hui et après de longues négociations, à la lutte contre l’artificialisation des sols, soulignant que ce terrain est déjà artificialisé, notamment le parking. La ville précise qu’il respecte également un juste équilibre ville/nature, un exemple de ce que doivent être les nouvelles constructions. Avec une toiture végétalisée, priorité sera largement donnée au bois, local, avec de grandes ouvertures sur l’espace public. Un espace vert sera conservé et une aire de jeux sera reconstituée. En attendant, les riverains continuent de signer la pétition et « espèrent tout simplement » l’abandon du projet.